Військовий, що втратив дві ноги, нині проходить відновлення та підготовку до протезування в реабілітаційному Центрі Незламні.

Віктор Чонговай з Іванкова, селища в Київській області. Зараз чоловікові 27 років.

До 24 лютого працював у Чорнобильській зоні, на одному зі сховищ радіоактивних відходів.

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На початку повномасштабного вторгнення Віктору вдалося вивезти свою родину: дружину, двомісячного сина та батьків на Закарпаття. Буквально через кілька днів їхній населений пункт окупували.

Коли 54-річному батьку вручили повістку, син вирішив служити разом з татом та оберігати його.

Служив Віктор у 128 гірсько-штурмовій бригаді, мав позивний Чорнобиль.

Більше ніж рік чоловік був на передовій, бо просив за батька, щоб той виконував тилові завдання.

Своє найтяжче поранення військовий дістав на Запорізькому напрямку під час контрнаступу. Бригада вже майже відвоювала у ворога позиції, але не встигла закріпитися.

На ноги Віктора впала граната з дрона, почалася сильна кровотеча, він втратив три літри крові.

На полі бою побратими надали йому першу допомогу та відтягнули до точки евакуації, там вже констатували – ніг немає.

Нині боєць каже, після такого завдання щастя – залишитися живим, навіть без ніг.

За чотири місяці Віктору зробили 13 операцій у різних лікарнях країни.

Наразі військовий в Львові, у центрі Незламні.

– Пацієнт надійшов з больовим синдромом лівої кукси. Після обстеження ми виявили остеофіт, тобто кістка лівого стегна внаслідок травматизації та запального процесу почала розростатись, – каже Степан Кучабський, хірург центру Незламні.

Команда медиків видалила утворення та сформувала куксу.

Віктора ще чекає складний процес відновлення та протезування.

Однак чоловік вірить, що буде грати у футбол та вчитиме цього сина.

Джерело: Незламні

Фото: Незламні