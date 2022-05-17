Еще четыре случая обезьяньей оспы были выявлены в Великобритании, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания достигло семи, заявили руководители здравоохранения.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) объявило в понедельник, что три случая были выявлены в Лондоне и один на северо-востоке Англии. Сейчас идет поиск связи между последними четырьмя случаями столице.

Между двумя из четырех человек, заразившихся вирусом, установлены общие контакты.

Заболевшие проходят лечение в специализированных инфекционных отделениях в Королевской бесплатной больнице и больнице Гая и Святого Томаса в Лондоне, а также в лазарете Королевской Виктории в Ньюкасл-апон-Тайн.

Однако эти случаи, похоже, не связаны ни с предыдущими подтвержденными случаями оспы обезьян в Великобритании, о которых было объявлено 14 мая, ни с первым случаем в Великобритании, о котором было объявлено 7 мая, что вызвало опасения, что вирус передается в сообществе.

Первый случай был у человека, который недавно ездил в Нигерию, где, как полагают, он заразился инфекцией перед возвращением в ​​Великобританию.

UKHSA добавило, что все четыре из последних случаев — это мужчины, которые идентифицируют себя как геи или бисексуалы.

Поэтому орган здравоохранения просит эти группы быть начеку к возможным симптомам, которые включают сыпь или поражения на любой части их тела, особенно на гениталиях, и обращаться в службу сексуального здоровья, если у них есть проблемы.

Из-за недавнего роста числа случаев и неопределенности в путях передачи инфекции, UKHSA заявило, что тесно сотрудничает с партнерами NHS, чтобы установить, были ли новые случаи в последние недели, и с международными партнерами, чтобы изучить, были ли в других странах аналогичный рост обезьяньей оспы.

Агентство здравоохранения подчеркивает, что вирус не распространяется легко между людьми и, следовательно, риск для населения Великобритании низок.

— Это редкое и необычное явление. UKHSA быстро исследует источник этих инфекций, поскольку данные свидетельствуют о возможной передаче вируса обезьяньей оспы в сообществе при тесном контакте, — сообщила главный медицинский советник UKHSA Сьюзан Хопкинс.

Она призвала мужчин-геев и бисексуалов быть в курсе любых необычных высыпаний или поражений и без промедления обращаться в службу сексуального здоровья. Мы связываемся с любыми потенциальными близкими контактами заболевших, чтобы предоставить медицинскую информацию и рекомендации.

Сыпь, которая может развиться как часть вируса, изменяется и проходит разные стадии, прежде чем в конечном итоге образуется струп, который позже отпадает.

Агентство здравоохранения также сообщило, что начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.