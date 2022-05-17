Ще чотири випадки мавпячої віспи було виявлено у Великій Британії, внаслідок чого загальна кількість підтверджених випадків захворювання досягла семи, заявили керівники охорони здоров’я.

Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії (UKHSA) оголосило у понеділок, що три випадки були виявлені в Лондоні та один на північному сході Англії. Наразі триває пошук зв’язку між останніми чотирма випадками столиці.

Між двома із чотирьох людей, які заразилися вірусом, встановлені спільні контакти.

Захворілі проходять лікування у спеціалізованих інфекційних відділеннях у Королівській безкоштовній лікарні та лікарні Гая та Святого Томаса у Лондоні, а також у лазареті Королівської Вікторії у Ньюкасл-апон-Тайн.

Однак ці випадки, схоже, не пов’язані ні з попередніми підтвердженими випадками віспи мавп у Великій Британії, про які було оголошено 14 травня, ні з першим випадком, про який було оголошено 7 травня, що викликало побоювання, що вірус передається у спільноті.

Перший випадок був у людини, яка нещодавно їздила до Нігерії, де, як вважають, вона заразилася інфекцією перед поверненням до Великобританії.

UKHSA додало, що всі чотири з останніх випадків – це чоловіки, які ідентифікують себе як геї чи бісексуали.

Тому орган охорони здоров’я просить ці групи бути напоготові до можливих симптомів, які включають висип або поразки на будь-якій частині їхнього тіла, особливо на геніталіях, і звертатися до служби сексуального здоров’я, якщо вони мають проблеми.

Через нещодавнє зростання кількості випадків та невизначеності шляхів передачі інфекції, UKHSA заявило, що тісно співпрацює з партнерами NHS, щоб встановити, чи були нові випадки в останні тижні, і з міжнародними партнерами, щоб вивчити, чи було в інших країнах аналогічне зростання мавпячої віспи.

Агентство охорони здоров’я наголошує, що вірус не поширюється легко між людьми і, отже, ризик для населення Великобританії низький.

– Це рідкісне та незвичайне явище. UKHSA швидко досліджує джерело цих інфекцій, оскільки дані свідчать про можливу передачу вірусу мавпячої віспи у співтоваристві за тісного контакту, – повідомила головний медичний радник UKHSA Сьюзан Хопкінс.

Вона закликала чоловіків-геїв та бісексуалів бути в курсі будь-яких незвичайних висипань чи поразок і негайно звертатися до служби сексуального здоров’я. Ми зв’язуємося з будь-якими потенційними близькими контактами хворих, щоб надати медичну інформацію та рекомендації.

Висип, який може розвинутись як частина вірусу, змінюється і проходить різні стадії, перш ніж у кінцевому підсумку утворюється струп, який пізніше відпадає.

Агентство охорони здоров’я також повідомило, що початкові симптоми віспи мавп включають лихоманку, біль голови, м’язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, озноб і виснаження.