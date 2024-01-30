В Институте молекулярной биологии и генетики был разработан эффективный метод лечения клебсиельных инфекций, резистентных ко всем имеющимся в Украине антибиотикам. Сейчас это фактически единственное терапевтическое решение в нашей стране.
Уникальный метод
Украинские ученые работали над протоколом лечения с 2020 года. Особенность метода заключается в комбинации двух классических антибиотиков.
Этот документ подробно описывает механизм действия, дозировку и длительность применения препаратов. Метод уже успешно испытали в украинских больницах, в частности военных, и он доказал эффективность в клинической практике.
Доказана эффективность
Один из примеров применения нового метода — случай военного, который получил множественную полирезистентную инфекцию во время лечения в Днепре.
Через восемь дней пребывания в медучреждении у него возникла вентиляционная пневмония, инфицирование раны живота и сепсис. Состояние было критическим, однако благодаря новой комбинированной терапии, мужчину удалось спасти.
Руководитель группы ученых, кандидат биологических наук Елена Мошинец, подчеркнула, что новый метод не только хорошо переносится пациентами, но и быстро уничтожает бактерии-возбудители инфекции без тенденции к рецидивам.
Таким образом многие больные, страдающие множественной антибиотикорезистентностью, получили шанс на выздоровление.
Для поиска новых решений украинские ученые планируют проводить дальнейшие научные исследования антибиотикорезистентности.