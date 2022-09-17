Ученые утверждают, что существует одна простая стратегия снижения потребления алкоголя, и она работает.

Это информация о том, что алкоголь приводит к раку плюс одновременный подсчет выпитого в рюмках.

Эта конкретная комбинация сообщений “почему сокращать” и “как сокращать” может быть полезна для укрепления здоровья населения, заявила команда, проводившая исследование 2021 года.

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— Мы обнаружили, что сочетание информации об алкоголе и раке с конкретным практическим действием — подсчетом выпитых напитков — приводит к тому, что пьющие люди сокращают количество потребляемого алкоголя, — говорит экономист и психолог Симона Петтигрю.

Участников исследования разделили на разные группы и показывали разную рекламу и сообщения о выпивке.

Одна комбинация выделялась среди других: телевизионная реклама, связывающая выпивку и рак, вместе с предложением вести подсчет выпитых напитков была одной из самых эффективных в том, чтобы заставить людей попытаться сократить потребление алкоголя.

Кроме того, это была единственная комбинация, при которой люди действительно значительно сократили потребление алкоголя за шесть недель.

Конечно, чрезмерное употребление алкоголя приводит не только к раку. Оно связано с целым рядом проблем, включая преждевременную смерть, болезни сердца, проблемы с пищеварением и повышенный риск слабоумия.

Источник: Science Alert