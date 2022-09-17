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Как перестать пить алкоголь: ученые нашли эффективный способ

17 сентября 2022, 18:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Источник: Depositphotos

Ученые утверждают, что существует одна простая стратегия снижения потребления алкоголя, и она работает.

Это информация  о том, что алкоголь приводит к раку плюс одновременный подсчет выпитого в рюмках.

Эта конкретная комбинация сообщений “почему сокращать” и “как сокращать” может быть полезна для укрепления здоровья населения, заявила команда, проводившая исследование 2021 года.

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 — Мы обнаружили, что сочетание информации об алкоголе и раке с конкретным практическим действием — подсчетом выпитых напитков — приводит к тому, что пьющие люди сокращают количество потребляемого алкоголя, — говорит экономист и психолог Симона Петтигрю.

Участников исследования разделили на разные группы и показывали разную рекламу и сообщения о выпивке.

Одна комбинация выделялась среди других: телевизионная реклама, связывающая выпивку и рак, вместе с предложением вести подсчет выпитых напитков была одной из самых эффективных в том, чтобы заставить людей попытаться сократить потребление алкоголя.

Кроме того, это была единственная комбинация, при которой люди действительно значительно сократили потребление алкоголя за шесть недель.

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Конечно, чрезмерное употребление алкоголя приводит не только к раку. Оно связано с целым рядом проблем, включая преждевременную смерть, болезни сердца, проблемы с пищеварением и повышенный риск слабоумия.

Источник: Science Alert

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