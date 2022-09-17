Вчені стверджують, що є одна проста стратегія зниження споживання алкоголю, і вона працює.

Це інформація про те, що алкоголь призводить до раку плюс одночасний підрахунок випитого в чарках.

Ця конкретна комбінація повідомлень “чому скорочувати” та “як скорочувати” може бути корисною для зміцнення здоров’я населення, заявила команда, яка проводила дослідження 2021 року.

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– Ми виявили, що поєднання інформації про алкоголь і рак з конкретною практичною дією — підрахунком випитих напоїв — призводить до того, що люди, які питають, скорочують кількість споживаного алкоголю, — каже економіст і психолог Симона Петтігрю.

Учасників дослідження розділили на різні групи та показували різну рекламу та повідомлення про випивку.

Одна комбінація виділялася серед інших: телевізійна реклама, що пов’язує випивку та рак, разом із пропозицією вести підрахунок випитих напоїв була однією з найефективніших у тому, щоб змусити людей спробувати скоротити споживання алкоголю.

Крім того, це була єдина комбінація, за якої люди справді значно скоротили споживання алкоголю за шість тижнів.

Звичайно, надмірне вживання алкоголю призводить не лише до раку. Воно пов’язане з цілою низкою проблем, включаючи передчасну смерть, хвороби серця, проблеми із травленням та підвищений ризик недоумства.

Джерело: Science Alert