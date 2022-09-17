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Як припинити пити алкоголь: вчені знайшли ефективний спосіб

17 Вересня 2022, 18:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Depositphotos

Вчені стверджують, що є одна проста стратегія зниження споживання алкоголю, і вона працює.

Це інформація про те, що алкоголь призводить до раку плюс одночасний підрахунок випитого в чарках.

Ця конкретна комбінація повідомлень “чому скорочувати” та “як скорочувати” може бути корисною для зміцнення здоров’я населення, заявила команда, яка проводила дослідження 2021 року.

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– Ми виявили, що поєднання інформації про алкоголь і рак з конкретною практичною дією — підрахунком випитих напоїв — призводить до того, що люди, які питають, скорочують кількість споживаного алкоголю, — каже економіст і психолог Симона Петтігрю.

Учасників дослідження розділили на різні групи та показували різну рекламу та повідомлення про випивку.

Одна комбінація виділялася серед інших: телевізійна реклама, що пов’язує випивку та рак, разом із пропозицією вести підрахунок випитих напоїв була однією з найефективніших у тому, щоб змусити людей спробувати скоротити споживання алкоголю.

Крім того, це була єдина комбінація, за якої люди справді значно скоротили споживання алкоголю за шість тижнів.

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Звичайно, надмірне вживання алкоголю призводить не лише до раку. Воно пов’язане з цілою низкою проблем, включаючи передчасну смерть, хвороби серця, проблеми із травленням та підвищений ризик недоумства.

Джерело: Science Alert

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