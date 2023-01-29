Сердечные приступы являются основной причиной смерти женщин в Великобритании – ежедневно погибает 77 человек.

По данным Британского кардиологического фонда, у женщин на 50% больше шансов поставить неправильный диагноз, когда дело касается коронарных проблем, чем у мужчин.

У многих женщин сердечные приступы похожи как другие состояния, такие как тревога, изжога.

Сейчас смотрят Одно исследование показало, что почти 40 % женщин испытывают расстройство пищеварения перед сердечным приступом – симптом, который также можно легко отвергнуть. как нечто второстепенное. В исследовании, опубликованном в журнале Circulation, исследователи обнаружили, что несварение было обычным явлением у женщин в течение месяца, предшествовавшего сердечному приступу. Около 39% когорты сообщили о расстройстве пищеварения перед сердечным приступом. Однако во время самого сердечного приступа нарушение пищеварения не являлось распространенным явлением. Целью исследования было точно описать симптомы ишемической болезни сердца у женщин, чтобы получить полную картину тревожных признаков. Исследователи заявили, что в предыдущих исследованиях они обнаружили, что от 85 до 90 % женщин идентифицировали несколько различных симптомов в период, предшествовавший сердечному приступу. Пять наиболее распространенных симптомов, о которых женщины сообщали за месяц до события, были: Необычная усталость (71 %)

Нарушение сна (48%)

Одышка (42%)

Расстройство пищеварения (39 %)

Тревога (36 %) Во время сердечного приступа женщины сообщили: Одышка (58 %)

Слабость (55 %)

Необычная усталость (43 %)

Холодный пот (39 %)

Головокружение (39 %). Как уменьшить риск Рут Госс, старшая кардиологическая медсестра Британского кардиологического фонда, говорит, что все мы можем сделать многое, чтобы снизить риск сердечных заболеваний: Поддерживать здоровый вес: это улучшает здоровье вашего сердца и кровообращение. Произведите небольшие, достижимые, долгосрочные изменения, такие как уменьшение размера порций и большая физическая активность.

это улучшает здоровье вашего сердца и кровообращение. Произведите небольшие, достижимые, долгосрочные изменения, такие как уменьшение размера порций и большая физическая активность. Двигаться: для здоровья вашего сердца очень важно заниматься 150 минут средней интенсивности в неделю. Это может быть скорая ходьба, садоводство, езда на велосипеде или занятия спортом. Разбейте его на небольшие подходящие сессии.

для здоровья вашего сердца очень важно заниматься 150 минут средней интенсивности в неделю. Это может быть скорая ходьба, садоводство, езда на велосипеде или занятия спортом. Разбейте его на небольшие подходящие сессии. Контролировать кровяное давление: если у вас высокое кровяное давление, жизненно важно поддерживать нормальный вес, бросить курить, уменьшить потребление соли и алкоголя, оставаться физически активным и принимать назначенное лекарство.

если у вас высокое кровяное давление, жизненно важно поддерживать нормальный вес, бросить курить, уменьшить потребление соли и алкоголя, оставаться физически активным и принимать назначенное лекарство. Контролировать уровень холестерина: слишком много «плохого» холестерина или холестерина ЛПНП может повысить риск развития заболеваний сердца или кровообращения. Вы можете помочь контролировать уровень холестерина, ограничив количество насыщенных жиров, которые вы потребляете, будучи более активными и соблюдая здоровую, сбалансированную диету.

слишком много «плохого» холестерина или холестерина ЛПНП может повысить риск развития заболеваний сердца или кровообращения. Вы можете помочь контролировать уровень холестерина, ограничив количество насыщенных жиров, которые вы потребляете, будучи более активными и соблюдая здоровую, сбалансированную диету. Бросить курить: это самая большая вещь, которую вы можете сделать, чтобы помочь своему сердцу. Курильщики почти вдвое чаще страдают сердечным приступом, чем те, кто никогда не курил.

Источник The Sun

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