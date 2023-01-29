Cерцеві напади є основною причиною смерті жінок у Великій Британії – щодня гине 77 людей.

За даними Британського кардіологічного фонду, у жінок на 50 % більше шансів поставити неправильний діагноз, коли справа стосується коронарних проблем, ніж у чоловіків.

У багатьох жінок серцеві напади відчуваються як інші стани, такі як тривога, печія

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Одне дослідження показало, що майже 40% жінок відчувають розлад травлення перед серцевим нападом – симптом, який також можна легко відкинути, як щось другорядне.

У дослідженні, опублікованому в журналі Circulation, дослідники виявили, що нетравлення було звичайним явищем у жінок протягом місяця, що передував серцевому нападу.

Близько 39% когорти повідомили про розлад травлення перед серцевим нападом.

Однак під час самого серцевого нападу порушення травлення не було поширеним явищем.

Метою дослідження було точно описати симптоми ішемічної хвороби серця у жінок, щоб отримати повну картину тривожних ознак.

Дослідники заявили, що в попередніх дослідженнях вони виявили, що від 85 до 90 % жінок ідентифікували кілька різних симптомів у період, що передував серцевому нападу.

П’ять найпоширеніших симптомів, про які жінки повідомляли за місяць до події, були:

Незвичайна втома (71%)

Порушення сну (48%)

Задишка (42%)

Розлад травлення (39%)

Тривога (36%)

Під час серцевого нападу жінки повідомили:

Задишка (58%)

Слабкість (55%)

Незвичайна втома (43%)

Холодний піт (39%)

Запаморочення (39%).

Як зменшити ризик

Рут Госс, старша кардіологічна медсестра Британського кардіологічного фонду, каже, що всі ми можемо зробити багато речей, щоб знизити ризик серцевих захворювань: