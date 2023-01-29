Cерцеві напади є основною причиною смерті жінок у Великій Британії – щодня гине 77 людей.
За даними Британського кардіологічного фонду, у жінок на 50 % більше шансів поставити неправильний діагноз, коли справа стосується коронарних проблем, ніж у чоловіків.
У багатьох жінок серцеві напади відчуваються як інші стани, такі як тривога, печія
Одне дослідження показало, що майже 40% жінок відчувають розлад травлення перед серцевим нападом – симптом, який також можна легко відкинути, як щось другорядне.
У дослідженні, опублікованому в журналі Circulation, дослідники виявили, що нетравлення було звичайним явищем у жінок протягом місяця, що передував серцевому нападу.
Близько 39% когорти повідомили про розлад травлення перед серцевим нападом.
Однак під час самого серцевого нападу порушення травлення не було поширеним явищем.
Метою дослідження було точно описати симптоми ішемічної хвороби серця у жінок, щоб отримати повну картину тривожних ознак.
Дослідники заявили, що в попередніх дослідженнях вони виявили, що від 85 до 90 % жінок ідентифікували кілька різних симптомів у період, що передував серцевому нападу.
П’ять найпоширеніших симптомів, про які жінки повідомляли за місяць до події, були:
- Незвичайна втома (71%)
- Порушення сну (48%)
- Задишка (42%)
- Розлад травлення (39%)
- Тривога (36%)
Під час серцевого нападу жінки повідомили:
- Задишка (58%)
- Слабкість (55%)
- Незвичайна втома (43%)
- Холодний піт (39%)
- Запаморочення (39%).
Як зменшити ризик
Рут Госс, старша кардіологічна медсестра Британського кардіологічного фонду, каже, що всі ми можемо зробити багато речей, щоб знизити ризик серцевих захворювань:
- Підтримувати здорову вагу: це покращує здоров’я вашого серця та кровообіг. Зробіть невеликі, досяжні, довгострокові зміни, такі як зменшення розміру порцій та більша фізична активність.
Для здоров’я вашого серця дуже важливо займатися 150 хвилин середньої інтенсивності на тиждень. Це може бути швидка ходьба, садівництво, їзда на велосипеді або спорт. Розбийте його на невеликі сесії.
- Контролювати кров’яний тиск: якщо у вас високий кров’яний тиск, життєво важливо підтримувати нормальну вагу, кинути палити, зменшити споживання солі та алкоголю, залишатися фізично активним та приймати призначені ліки.
- Контролювати рівень холестерину: занадто багато поганого холестерину або холестерину ЛПНГ може підвищити ризик розвитку захворювань серця або кровообігу. Ви можете допомогти контролювати рівень холестерину, обмеживши кількість насичених жирів, які ви споживаєте, будучи більш активними та дотримуючись здорової, збалансованої дієти.
- Кинути палити: це найбільша річ, яку ви можете зробити, щоб допомогти своєму серцю. Курці майже вдвічі частіше страждають на серцевий напад, ніж ті, хто ніколи не курив.