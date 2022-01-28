В Днепре в больнице Мечникова сейчас находятся солдаты, пострадавшие в результате стрельбы. Врачи делают все, чтобы сохранить их жизни.

Об этом сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко во время брифинга. 28 января медики проведут несколько сложных операций.

— Четверо пострадавших в удовлетворительном состоянии, один — в критическом. Мы делаем все возможное, чтобы их успокоить и чтобы они выжили. Нам очень нужна донорская кровь, — отметил он.

По словам врача, все пациенты стабильны. Однако один парень находится в тяжелом состоянии. Утром его отключили от аппарата ИВЛ, поэтому он уже может сам дышать и разговаривать.

Остальных двух нацгвардейцев сегодня переведут из реанимации в отделение. В целом наблюдается положительная динамика.

В то же время состояние 22-летней Жанны, у которой пуля задела почти все жизненно важные органы, очень тяжелое, однако есть стабилизация. Девушка подключена к аппарату ИВЛ, но гемоглобин у нее уже почти в норме.

— Жанна пришла в сознание, хочет разговаривать, но трубка мешает. Мы все верим, что она выживет, — рассказал Рыженко.

У всех пациентов была большая кровопотеря, поэтому сейчас существует острая потребность в донорах крови. Врач утверждает, что на всех уже перелили 12 литров крови, из них более 4 литров получила Жанна.

— Нам очень нужна кровь и мы знаем, что сегодня мы ее пополним. На сдачу крови записались уже более 100 человек, которые хотят помочь солдатам, — добавил он.

27 января в Днепре 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

В ГБР сообщили о подозрении в умышленном убийстве, дезертирстве и ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием. Также расследуют дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии. Прокуроры планируют в суде ходатайствовать меру пресечения для Рябчука в виде ареста без права внесения залога.