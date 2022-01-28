У Дніпрі у лікарні Мечникова зараз перебувають солдати, які постраждали внаслідок стрільби. Лікарі роблять усе, щоб зберегти їхні життя.

Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко під час брифінгу. 28 січня медики проведуть кілька складних операцій.

– Четверо постраждалих у задовільному стані, один — у критичному. Ми робимо все можливе, щоб їх заспокоїти та щоб вони вижили. Нам дуже потрібна донорська кров, – зазначив він.

За словами лікаря, усі пацієнти – стабільні. Однак один хлопець перебуває у важкому стані. Зранку його відключили від апарата ШВЛ, тому він вже може сам дихати та розмовляти.

Інших двох нацгвардійців сьогодні переведуть з реанімації до відділення. Загалом спостерігається позитивна динаміка.

Водночас стан 22-річної Жанни, у якої куля зачепила майже всі життєво важливі органи, дуже важкий, проте є стабілізація. Дівчина підключена до апарата ШВЛ, але гемоглобін у неї вже майже в нормі.

– Жанна прийшла до тями, хоче розмовляти, але трубка заважає. Ми всі віримо, що вона виживе, – розповів Риженко.

У всіх пацієнтів була велика крововтрата, тому зараз існує гостра потреба у донорах крові. Лікар стверджує, що на всіх вже перелили 12 літрів крові, з них більше ніж 4 літри отримала Жанна.

– Нам дуже потрібна кров і ми знаємо, що сьогодні ми її поповнимо. На здачу крові записалися вже понад 100 людей, які хочуть допомогти солдатам, – додав він.

27 січня у Дніпрі 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

У ДБР повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та неналежному поводженні з вогнепальною зброєю. Також розслідують справу стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії. Прокурори планують у суді клопотати запобіжний захід для Рябчука у вигляді арешту без права внесення застави.