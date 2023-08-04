Им страшно засыпать, вдруг не проснутся: как и кому Врачи без границ оказывают психологическую помощь

Психологи организации Врачи без границ взяли на себя сложную, но очень важную миссию — предоставлять гражданским — и взрослым, и детям — первую психологическую помощь, консультации по вопросам психического здоровья и комплексную поддержку.

Украинцы за время захватнической войны, которую развязала Россия, пережили столько травмирующих моментов и стали свидетелями такого количества страшных эпизодов, что часто без психологической поддержки или даже сопровождения специалистов, им не справиться.

Люди пережили страх, травму и изоляцию, у них проявляются симптомы тревоги, депрессии и стресса.

Только в этом году психологи организации побывали в семи разных регионах Украины и провели более 8 тыс. сессий. Они разворачивали мобильные клиники и вблизи линии фронта, и на деоккупированных территориях, где оказывали помощь местным жителям, большинство из которых пережили месяцы боев и ужасы оккупации.

Вот лишь две истории из разных уголков Украины, в которых неоспоримое подтверждение — людям нужна реальная психологическая поддержка.

— У меня был день рождения. Почти на день рождения — война… Мы прятались по подвалам, а они нагло ездили по селу на танках и бронетранспортерах, — вспоминает 74-летний Анатолий Андриевский из села Миролюбовка Херсонской области.

Мужчина рассказывает, что было очень страшно.

— Ложишься спать и думаешь — кто его знает, встанешь утром или нет. Хорошо, когда вдвоем, хоть поговорить можно, а я был один, — жалуется пожилой человек.

О психологах Врачей без границ Анатолий Андриевский узнал от местных жителей. Очень хочет обратиться к ним за помощью. Но стесняется. Это же односельчане могут сказать, что псих, раз к психологам ходит.

Эти стигмы и советские мифы мешают жителям обращаться за психологической поддержкой, особенно в сельской местности.

Но ситуация понемногу меняется и, несмотря на сомнения, люди все же обращаются за консультацией к Врачам без границ. Большинство пациентов — женщины пожилого возраста.

— Мужчины тоже чувствуют беспомощность, и от этого страдает и семья, и сам человек. Мы хотим и можем помочь, — говорит психолог Врачей без границ Татьяна Баранец.

Дальше от линии фронта, на Кировоградщине, люди, которые сбежали от боевых действий, пытаются самостоятельно справиться с психологической травмой — страхом и тревогой.

Семьи переселенцев, преимущественно женщины с детьми, адаптируются к новой жизни.

9-летний Иван живет с мамой в приюте для вынужденных переселенцев. Психологи Врачей без границ помогают мальчику выплескивать свои эмоции и переживать их с помощью игрушек. Детям так легче.

В августе 2022 года семью Вани эвакуировали из Угледара, что в Донецкой области. Многие дети, семьи которых война сделала вынужденными переселенцами, скучают по своим домам, друзьям, прошлой жизни и учителям.

— Когда укладывались спать, Ваня чувствовал очень сильную тревогу, ему страшно было засыпать. После разговора с психологом стало легче, — рассказывает мама мальчика Елена Беда.

Большинство пациентов Врачей без границ в Кировоградской области имеют симптомы, связанные с тревогой или депрессией.

Чтобы помочь справиться с этим, психологи проводят как индивидуальные, так и групповые занятия для детей, а также оказывают поддержку членам их семей.

— С детками играем, рисуем, помогаем преодолеть страхи, различные негативные эмоции, связанные с тем, что они пережили, — объясняет психолог Врачей без границ Светлана Алексеенко.

Групповые психологические сессии, а их на Кировоградщине провели более тысячи, могут быть поддержкой не только для вынужденных переселенцев, но и для сообщества, в котором они живут.

Во время таких сессий психологи и социальные работники Врачей без границ рассказывают об особенностях психологической помощи. Это создает более позитивное восприятие необходимости поддержания ментального здоровья.

Источник и фото: Лікарі без кордонів