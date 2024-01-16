С первых дней полномасштабного вторжения Днепропетровщина стала медицинским хабом для жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

— Днепропетровщина – медицинский хаб с первых дней войны. Не только для внутренне перемещенных лиц, но и жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, — написал Лукашук.

Финансирование медицины

По данным главы облсовета, в бюджете области на 2024 год заложено 1,2 млрд грн на работу и развитие медицинской отрасли. Из этой суммы 408,4 млн грн предусмотрено на областную программу Здоровье населения Днепропетровщины на 2020-2024 годы. Это расходы на медикаменты, приобретение современного оборудования.

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По словам Лукашука, еще 163,3 млн грн – субвенция из государственного бюджета на осуществление поддержки отдельных учреждений и мер в сфере здравоохранения.

Программа медицинских гарантий

Глава Днепропетровского областного совета сообщил, что сейчас в медучреждениях продолжается этап контрактирования с Национальной службой здоровья Украины.

Программа медицинских гарантий-2024 включает все основные виды медицинской помощи: первичную, специализированную помощь, экстренную, паллиативную помощь и реабилитацию в сфере здравоохранения как взрослым, так и детям.

Источник: Микола Лукашук