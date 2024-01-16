З перших днів повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина стала медичним хабом для жителів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

– Дніпропетровщина – медичний хаб із перших днів війни. Не тільки для внутрішньо переміщених осіб, а й жителів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, – написав Лукашук.

Фінансування медицини

За даними голови облради, у бюджеті області на 2024 рік закладено 1,2 млрд грн на роботу і розвиток медичної галузі. Із цієї суми 408,4 млн грн передбачено на обласну програму Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020-2024 роки. Це витрати на медикаменти, придбання сучасного обладнання.

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За словами Лукашука, ще 163,3 млн грн – субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки окремих установ та заходів у сфері охорони здоров’я.

Програма медичних гарантій

Голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що зараз у медзакладах триває етап контрактування з Національною службою здоров’я України.

Програма медичних гарантій-2024 охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану допомогу, екстрену, паліативну допомогу та реабілітацію у сфері охорони здоров’я як дорослим, так і дітям.

Джерело: Микола Лукашук