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За четыре дня в Украине выписали 10 тыс. рецептов на антибиотики

5 августа 2022, 19:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Источник: Depositphotos

За первые 4 дня выписано около 10 тыс. электронных рецептов на антибиотики, сообщил Виктор Ляшко в эфире Единых новостей.

— С 1 августа, больше всего выписанных рецептов на антибиотики в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Данные о формировании е-рецепта вносились, по данным электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) во всех областях страны, даже на территориях, где проходят попытки установить оккупационный режим, – отметил министр здравоохранения.

Сейчас е-рецепт на антимикробные препараты выписывают в рамках переходного периода: врачи, еще не работающие в электронной системе здравоохранения, будут выписывать пациенту бумажный рецепт. Однако эта норма будет действовать только до конца года.

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Ввиду полномасштабной войны, на временно оккупированных территориях и в зоне ведения боевых действий врачи могут выписывать бумажные рецепты, подчеркнул Ляшко.

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Источник: Единые новости

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