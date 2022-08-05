За перші чотири дні виписано майже 10 тис. електронних рецептів на антибіотики, повідомив Віктор Ляшко в ефірі Єдиних новин.

– Від 1 серпня найбільше виписаних рецептів на антибіотики у місті Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Дані про формування е-рецепту вносилися, за даними електронної системи охорони здоров’я, у всіх областях країни, навіть на територіях, де відбуваються спроби встановити окупаційний режим, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зараз е-рецепт на антимікробні препарати виписують в рамках перехідного періоду: лікарі, які ще не працюють в електронній системі охорони здоров’я, будуть виписувати пацієнту паперовий рецепт. Однак ця норма буде діяти тільки до кінця року.

Зважаючи на повномасштабну війну, на тимчасово окупованих територіях та у зоні ведення бойових дій лікарі можуть виписувати паперові рецепти, наголосив Ляшко.

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Джерело: Єдині новини