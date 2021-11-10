Виктору 32 года. Его работа связана с IT-сферой. Несколько лет он работал по специальности в Польше. Там же стоял на учете у местных медиков по поводу ювенильной глаукомы. Страшная патология уже забрала зрение на правом глазу, а этим летом взялась и за левый.

В августе Виктору стало совсем плохо. Польские офтальмологи при осмотре зафиксировали очень высокие показатели давления — 60 мм рт ст. — при норме для такого пациента 20 мм рт ст.

Единственным выходом из этого бедственного положения была операция. Но… Одни польские врачи не брались ее сделать из опасения, что после вмешательства мужчина вообще потеряет зрение. Другие вроде и соглашались, однако имели возможность взяться за операцию через полгода.

Проблема заключалась в том, что дальше медлить уже было просто нельзя.

В конце октября Виктор вернулся в Украину. С жалобами на постоянно высокое внутриглазное давление обратился к офтальмологам Львовской клинической городской больницы №8.

Здесь за несколько дней с помощью современных микроскопов и методов оперативного вмешательства ему была проведена антиглаукомная операция, что позволило спасти частично зрение.

Сейчас мужчина — в очках. Его левый глаз видит лишь на 50%. Впрочем, он мог остаться вообще слепым, если бы и дальше медлил с операцией.

Поэтому будьте внимательны к себе. Берегите свое зрение. Ведь мир так прекрасен и ярок, что его стоит видеть собственными глазами!

Источник: Львовская ГКБ №8