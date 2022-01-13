За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 10 046 человек. Из них 590 детей и 255 медработников.

Выздоровели за сутки – 7 202 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 191 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 676 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (997), Ивано-Франковской (983), Львовской (949), Харьковской (560), Винницкой (510) и Сумской (510) областях.

м. Киев – 997;

Винницкая область — 510;

Волынская область — 88;

Днепропетровская область — 362;

Донецкая область — 354;

Житомирская область — 367;

Закарпатская область — 413;

Запорожская область — 222;

Ивано-Франковская область — 983;

Киевская область — 376;

Кировоградская область — 64;

Луганская область — 98;

Львовская область — 949;

Николаевская область — 174;

Одесская область — 508;

Полтавская область — 431;

Ровенская область – 273;

Сумская область — 510;

Тернопольская область — 389;

Харьковская область — 560;

Херсонская область — 95;

Хмельницкая область — 367;

Черкасская область — 293;

Черновицкая область — 313;

Черниговская область — 350.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 727 034 человека;

выздоровело — 3 537 826 человек;

летальных исходов — 97 928;

проведено ПЦР-тестирований — 17 071 469.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получивших две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 людей, бустерную дозу – 56 178 человек. Всего проведено 29 125 670 прививок.