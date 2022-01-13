За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 10 046 человек. Из них 590 детей и 255 медработников.
Выздоровели за сутки – 7 202 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 191 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 676 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (997), Ивано-Франковской (983), Львовской (949), Харьковской (560), Винницкой (510) и Сумской (510) областях.
- м. Киев – 997;
- Винницкая область — 510;
- Волынская область — 88;
- Днепропетровская область — 362;
- Донецкая область — 354;
- Житомирская область — 367;
- Закарпатская область — 413;
- Запорожская область — 222;
- Ивано-Франковская область — 983;
- Киевская область — 376;
- Кировоградская область — 64;
- Луганская область — 98;
- Львовская область — 949;
- Николаевская область — 174;
- Одесская область — 508;
- Полтавская область — 431;
- Ровенская область – 273;
- Сумская область — 510;
- Тернопольская область — 389;
- Харьковская область — 560;
- Херсонская область — 95;
- Хмельницкая область — 367;
- Черкасская область — 293;
- Черновицкая область — 313;
- Черниговская область — 350.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 727 034 человека;
- выздоровело — 3 537 826 человек;
- летальных исходов — 97 928;
- проведено ПЦР-тестирований — 17 071 469.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получивших две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 людей, бустерную дозу – 56 178 человек. Всего проведено 29 125 670 прививок.