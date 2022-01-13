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Устойчивый рост: за минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 046 новых случаев Covid-19

13 января 2022, 08:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 10 046 человек. Из них 590 детей и 255 медработников.

Выздоровели за сутки – 7 202 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 191 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 676 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (997), Ивано-Франковской (983), Львовской (949), Харьковской (560), Винницкой (510) и Сумской (510) областях.

  • м. Киев – 997;
  • Винницкая область — 510;
  • Волынская область — 88;
  • Днепропетровская область — 362;
  • Донецкая область — 354;
  • Житомирская область — 367;
  • Закарпатская область — 413;
  • Запорожская область — 222;
  • Ивано-Франковская область — 983;
  • Киевская область — 376;
  • Кировоградская область — 64;
  • Луганская область — 98;
  • Львовская область — 949;
  • Николаевская область — 174;
  • Одесская область — 508;
  • Полтавская область — 431;
  • Ровенская область – 273;
  • Сумская область — 510;
  • Тернопольская область — 389;
  • Харьковская область — 560;
  • Херсонская область — 95;
  • Хмельницкая область — 367;
  • Черкасская область — 293;
  • Черновицкая область — 313;
  • Черниговская область — 350.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 727 034 человека;
  • выздоровело — 3 537 826 человек;
  • летальных исходов — 97 928;
  • проведено ПЦР-тестирований — 17 071 469.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получивших две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 людей, бустерную дозу – 56 178 человек. Всего проведено 29 125 670 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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