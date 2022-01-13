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Стійке зростання: за минулу добу в Україні зафіксовано 10 046 нових випадків Covid-19

13 Січня 2022, 08:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 10 046 осіб. З них 590 дітей і 255 медпрацівників.

Одужали за добу – 7 202 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 191 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 676 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (997), Івано-Франківській (983), Львівській (949), Харківській (560), Вінницькій (510) та Сумській (510) областях.

  • м. Київ – 997;
  • Вінницька область – 510;
  • Волинська область – 88;
  • Дніпропетровська область – 362;
  • Донецька область – 354;
  • Житомирська область – 367;
  • Закарпатська область – 413;
  • Запорізька область – 222;
  • Івано-Франківська область – 983;
  • Київська область – 376;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 949;
  • Миколаївська область – 174;
  • Одеська область – 508;
  • Полтавська область – 431;
  • Рівненська область – 273;
  • Сумська область – 510;
  • Тернопільська область – 389;
  • Харківська область – 560;
  • Херсонська область – 95;
  • Хмельницька область – 367;
  • Черкаська область – 293;
  • Чернівецька область – 313;
  • Чернігівська область – 350.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 727 034 особи;
  • одужало – 3 537 826 осіб;
  • летальних випадків – 97 928;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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