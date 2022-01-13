За минулу добу Covid-19 підтверджений у 10 046 осіб. З них 590 дітей і 255 медпрацівників.

Одужали за добу – 7 202 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 191 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 676 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (997), Івано-Франківській (983), Львівській (949), Харківській (560), Вінницькій (510) та Сумській (510) областях.

м. Київ – 997;

Вінницька область – 510;

Волинська область – 88;

Дніпропетровська область – 362;

Донецька область – 354;

Житомирська область – 367;

Закарпатська область – 413;

Запорізька область – 222;

Івано-Франківська область – 983;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 98;

Львівська область – 949;

Миколаївська область – 174;

Одеська область – 508;

Полтавська область – 431;

Рівненська область – 273;

Сумська область – 510;

Тернопільська область – 389;

Харківська область – 560;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 293;

Чернівецька область – 313;

Чернігівська область – 350.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 727 034 особи;

одужало – 3 537 826 осіб;

летальних випадків – 97 928;

проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.