За минулу добу Covid-19 підтверджений у 10 046 осіб. З них 590 дітей і 255 медпрацівників.
Одужали за добу – 7 202 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 191 особа.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 676 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (997), Івано-Франківській (983), Львівській (949), Харківській (560), Вінницькій (510) та Сумській (510) областях.
- м. Київ – 997;
- Вінницька область – 510;
- Волинська область – 88;
- Дніпропетровська область – 362;
- Донецька область – 354;
- Житомирська область – 367;
- Закарпатська область – 413;
- Запорізька область – 222;
- Івано-Франківська область – 983;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 949;
- Миколаївська область – 174;
- Одеська область – 508;
- Полтавська область – 431;
- Рівненська область – 273;
- Сумська область – 510;
- Тернопільська область – 389;
- Харківська область – 560;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 293;
- Чернівецька область – 313;
- Чернігівська область – 350.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 727 034 особи;
- одужало – 3 537 826 осіб;
- летальних випадків – 97 928;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.