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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 12 729 новых случаев Covid-19

23 ноября 2021, 08:15
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 12 729 человек. Из них 1 058 детей и 231 медработник.

Выздоровели за сутки – 23 107 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 720 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 055 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 631), Днепропетровской (1 310), Полтавской (1 141), Донецкой (929), Запорожской (847) и Киевской (830) областях.

  • Киев — 1 631;
    Винницкая область — 406
    Волынская область — 571;
    Днепропетровская область — 1 310;
    Донецкая область — 929;
    Житомирская область – 107;
    Закарпатская область — 390;
    Запорожская область — 847;
    Ивано-Франковская область – 134;
    Киевская область — 830;
    Кировоградская область — 121;
    Луганская область — 233;
    Львовская область — 540;
    Николаевская область — 481;
    Одесская область — 439;
    Полтавская область — 1 141;
    Ровенская область — 516;
    Сумская область — 255;
    Тернопольская область — 99;
    Харьковская область — 407;
    Херсонская область — 94;
    Хмельницкая область — 263;
    Черкасская область — 585
    Черновицкая область — 171;
    Черниговская область — 229.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 353 136 человек;
    выздоровело — 2 796 597 человек;
    летальных исходов  -82 318;
    проведено ПЦР-тестирований — 15 595 737.

Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. Всего проведено 22 939 693 прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , статистика
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