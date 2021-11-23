За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 12 729 человек. Из них 1 058 детей и 231 медработник.

Выздоровели за сутки – 23 107 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 720 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 055 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 631), Днепропетровской (1 310), Полтавской (1 141), Донецкой (929), Запорожской (847) и Киевской (830) областях.

Киев — 1 631;

Винницкая область — 406

Волынская область — 571;

Днепропетровская область — 1 310;

Донецкая область — 929;

Житомирская область – 107;

Закарпатская область — 390;

Запорожская область — 847;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область — 830;

Кировоградская область — 121;

Луганская область — 233;

Львовская область — 540;

Николаевская область — 481;

Одесская область — 439;

Полтавская область — 1 141;

Ровенская область — 516;

Сумская область — 255;

Тернопольская область — 99;

Харьковская область — 407;

Херсонская область — 94;

Хмельницкая область — 263;

Черкасская область — 585

Черновицкая область — 171;

Черниговская область — 229.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 353 136 человек;

выздоровело — 2 796 597 человек;

летальных исходов -82 318;

проведено ПЦР-тестирований — 15 595 737.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. Всего проведено 22 939 693 прививки.