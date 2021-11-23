За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 12 729 человек. Из них 1 058 детей и 231 медработник.
Выздоровели за сутки – 23 107 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 720 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 055 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 631), Днепропетровской (1 310), Полтавской (1 141), Донецкой (929), Запорожской (847) и Киевской (830) областях.
- Киев — 1 631;
Винницкая область — 406
Волынская область — 571;
Днепропетровская область — 1 310;
Донецкая область — 929;
Житомирская область – 107;
Закарпатская область — 390;
Запорожская область — 847;
Ивано-Франковская область – 134;
Киевская область — 830;
Кировоградская область — 121;
Луганская область — 233;
Львовская область — 540;
Николаевская область — 481;
Одесская область — 439;
Полтавская область — 1 141;
Ровенская область — 516;
Сумская область — 255;
Тернопольская область — 99;
Харьковская область — 407;
Херсонская область — 94;
Хмельницкая область — 263;
Черкасская область — 585
Черновицкая область — 171;
Черниговская область — 229.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 353 136 человек;
выздоровело — 2 796 597 человек;
летальных исходов -82 318;
проведено ПЦР-тестирований — 15 595 737.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. Всего проведено 22 939 693 прививки.