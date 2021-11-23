За минулу добу Covid-19 підтверджений у 12 729 осіб. З них 1 058 дітей і 231 медпрацівник.
Одужали за добу – 23 107 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 720 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 055 осіб.
Коронавірус у регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1 631), Дніпропетровській (1 310), Полтавській (1 141), Донецькій (929), Запорізькій (847) та Київській (830) областях.
- м. Київ – 1 631;
- Вінницька область – 406
- Волинська область – 571;
- Дніпропетровська область – 1 310;
- Донецька область – 929;
- Житомирська область – 107;
- Закарпатська область – 390;
- Запорізька область – 847;
- Івано-Франківська область – 134;
- Київська область – 830;
- Кіровоградська область – 121;
- Луганська область – 233;
- Львівська область – 540;
- Миколаївська область – 481;
- Одеська область – 439;
- Полтавська область – 1 141;
- Рівненська область – 516;
- Сумська область – 255;
- Тернопільська область – 99;
- Харківська область – 407;
- Херсонська область – 94;
- Хмельницька область – 263;
- Черкаська область – 585
- Чернівецька область – 171;
- Чернігівська область – 229.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 353 136 осіб;
- одужало – 2 796 597 осіб;
- летальних випадків – 82 318;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.