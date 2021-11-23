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За минулу добу в Україні зафіксовано 12 729 нових випадків Covid-19

23 Листопада 2021, 08:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 12 729 осіб. З них 1 058 дітей і 231 медпрацівник.

Одужали за добу – 23 107 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 720 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 055 осіб.

Коронавірус у регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1 631), Дніпропетровській (1 310), Полтавській (1 141), Донецькій (929), Запорізькій (847) та Київській (830) областях.

  • м. Київ – 1 631;
  • Вінницька область – 406
  • Волинська область – 571;
  • Дніпропетровська область – 1 310;
  • Донецька область – 929;
  • Житомирська область – 107;
  • Закарпатська область – 390;
  • Запорізька область – 847;
  • Івано-Франківська область – 134;
  • Київська область – 830;
  • Кіровоградська область – 121;
  • Луганська область – 233;
  • Львівська область – 540;
  • Миколаївська область – 481;
  • Одеська область – 439;
  • Полтавська область – 1 141;
  • Рівненська область – 516;
  • Сумська область – 255;
  • Тернопільська область – 99;
  • Харківська область – 407;
  • Херсонська область – 94;
  • Хмельницька область – 263;
  • Черкаська область – 585
  • Чернівецька область – 171;
  • Чернігівська область – 229.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 353 136 осіб;
  • одужало – 2 796 597 осіб;
  • летальних випадків – 82 318;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика
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