За минулу добу Covid-19 підтверджений у 12 729 осіб. З них 1 058 дітей і 231 медпрацівник.

Одужали за добу – 23 107 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 720 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 055 осіб.

Коронавірус у регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1 631), Дніпропетровській (1 310), Полтавській (1 141), Донецькій (929), Запорізькій (847) та Київській (830) областях.

м. Київ – 1 631;

Вінницька область – 406

Волинська область – 571;

Дніпропетровська область – 1 310;

Донецька область – 929;

Житомирська область – 107;

Закарпатська область – 390;

Запорізька область – 847;

Івано-Франківська область – 134;

Київська область – 830;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 233;

Львівська область – 540;

Миколаївська область – 481;

Одеська область – 439;

Полтавська область – 1 141;

Рівненська область – 516;

Сумська область – 255;

Тернопільська область – 99;

Харківська область – 407;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 263;

Черкаська область – 585

Чернівецька область – 171;

Чернігівська область – 229.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 353 136 осіб;

одужало – 2 796 597 осіб;

летальних випадків – 82 318;

проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.