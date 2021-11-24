За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 14 325 человек. Из них 1 183 ребенка и 287 медработников.

Выздоровели за сутки – 29 044 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 595 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 077 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

г. Киев — 1 743;

Винницкая область — 569;

Волынская область — 581;

Днепропетровская область — 674;

Донецкая область — 948;

Житомирская область — 341;

Закарпатская область — 403;

Запорожская область — 906;

Ивано-Франковская область — 525;

Киевская область — 795;

Кировоградская область — 162;

Луганская область — 336;

Львовская область — 511;

Николаевская область — 556;

Одесская область — 491;

Полтавская область — 1 060;

Ровенская область — 619;

Сумская область — 324;

Тернопольская область – 275;

Харьковская область — 562;

Херсонская область — 223;

Хмельницкая область — 808;

Черкасская область — 518;

Черновицкая область — 173;

Черниговская область — 132.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболел — 3 367 461 человек;

выздоровел — 2 825 641 человек;

летальных исходов — 82 913;

проведено ПЦР-тестирований — 15 648 456.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего проведено 23 225 814 прививок.