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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 14 325 новых случаев Covid-19

24 ноября 2021, 08:16
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 14 325 человек. Из них 1 183 ребенка и 287 медработников.

Выздоровели за сутки – 29 044 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 595 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 077 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

  • г. Киев — 1 743;
    Винницкая область — 569;
    Волынская область — 581;
    Днепропетровская область — 674;
    Донецкая область — 948;
    Житомирская область — 341;
    Закарпатская область — 403;
    Запорожская область — 906;
    Ивано-Франковская область — 525;
    Киевская область — 795;
    Кировоградская область — 162;
    Луганская область — 336;
    Львовская область — 511;
    Николаевская область — 556;
    Одесская область — 491;
    Полтавская область — 1 060;
    Ровенская область — 619;
    Сумская область — 324;
    Тернопольская область – 275;
    Харьковская область — 562;
    Херсонская область — 223;
    Хмельницкая область — 808;
    Черкасская область — 518;
    Черновицкая область — 173;
    Черниговская область — 132.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболел — 3 367 461 человек;
    выздоровел — 2 825 641 человек;
    летальных исходов — 82 913;
    проведено ПЦР-тестирований — 15 648 456.

Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего проведено 23 225 814 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , статистика
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