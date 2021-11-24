За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 14 325 человек. Из них 1 183 ребенка и 287 медработников.
Выздоровели за сутки – 29 044 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 595 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 077 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.
- г. Киев — 1 743;
Винницкая область — 569;
Волынская область — 581;
Днепропетровская область — 674;
Донецкая область — 948;
Житомирская область — 341;
Закарпатская область — 403;
Запорожская область — 906;
Ивано-Франковская область — 525;
Киевская область — 795;
Кировоградская область — 162;
Луганская область — 336;
Львовская область — 511;
Николаевская область — 556;
Одесская область — 491;
Полтавская область — 1 060;
Ровенская область — 619;
Сумская область — 324;
Тернопольская область – 275;
Харьковская область — 562;
Херсонская область — 223;
Хмельницкая область — 808;
Черкасская область — 518;
Черновицкая область — 173;
Черниговская область — 132.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболел — 3 367 461 человек;
выздоровел — 2 825 641 человек;
летальных исходов — 82 913;
проведено ПЦР-тестирований — 15 648 456.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего проведено 23 225 814 прививок.