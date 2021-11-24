За минулу добу Covid-19 підтверджений у 14 325 осіб. З них 1 183 дитини і 287 медпрацівників.

Одужали за добу – 29 044 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 595 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 077 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях.

м. Київ – 1 743;

Вінницька область – 569;

Волинська область – 581;

Дніпропетровська область – 674;

Донецька область – 948;

Житомирська область – 341;

Закарпатська область – 403;

Запорізька область – 906;

Івано-Франківська область – 525;

Київська область – 795;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 336;

Львівська область – 511;

Миколаївська область – 556;

Одеська область – 491;

Полтавська область – 1 060;

Рівненська область – 619;

Сумська область – 324;

Тернопільська область – 275;

Харківська область – 562;

Херсонська область – 223;

Хмельницька область – 808;

Черкаська область – 518;

Чернівецька область – 173;

Чернігівська область – 132.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 367 461 особа;

одужало – 2 825 641 особа;

летальних випадків – 82 913;

проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.