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За минулу добу в Україні зафіксовано 14 325 нових випадків Covid-19

24 Листопада 2021, 08:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 14 325 осіб. З них 1 183 дитини і 287 медпрацівників.

Одужали за добу – 29 044 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 595 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 077 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948),  Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях.

  • м. Київ – 1 743;
  • Вінницька область – 569;
  • Волинська область – 581;
  • Дніпропетровська область – 674;
  • Донецька область – 948;
  • Житомирська область – 341;
  • Закарпатська область – 403;
  • Запорізька область – 906;
  • Івано-Франківська область – 525;
  • Київська область – 795;
  • Кіровоградська область – 162;
  • Луганська область – 336;
  • Львівська область – 511;
  • Миколаївська область – 556;
  • Одеська область – 491;
  • Полтавська область – 1 060;
  • Рівненська область – 619;
  • Сумська область – 324;
  • Тернопільська область – 275;
  • Харківська область – 562;
  • Херсонська область – 223;
  • Хмельницька область – 808;
  • Черкаська область – 518;
  • Чернівецька область – 173;

Чернігівська область – 132.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 367 461 особа;
  • одужало – 2 825 641 особа;
  • летальних випадків – 82 913;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика
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