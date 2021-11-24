За минулу добу Covid-19 підтверджений у 14 325 осіб. З них 1 183 дитини і 287 медпрацівників.
Одужали за добу – 29 044 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 595 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 077 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях.
- м. Київ – 1 743;
- Вінницька область – 569;
- Волинська область – 581;
- Дніпропетровська область – 674;
- Донецька область – 948;
- Житомирська область – 341;
- Закарпатська область – 403;
- Запорізька область – 906;
- Івано-Франківська область – 525;
- Київська область – 795;
- Кіровоградська область – 162;
- Луганська область – 336;
- Львівська область – 511;
- Миколаївська область – 556;
- Одеська область – 491;
- Полтавська область – 1 060;
- Рівненська область – 619;
- Сумська область – 324;
- Тернопільська область – 275;
- Харківська область – 562;
- Херсонська область – 223;
- Хмельницька область – 808;
- Черкаська область – 518;
- Чернівецька область – 173;
Чернігівська область – 132.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 367 461 особа;
- одужало – 2 825 641 особа;
- летальних випадків – 82 913;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.