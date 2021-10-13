За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 16 309 человек. Из них 1 588 детей и 288 медработников.

Выздоровели за сутки – 6 462 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 471 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 901 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в г. Киев (978).

г. Киев — 678;

Винницкая область — 347

Волынская область — 420;

Днепропетровская область — 1 344;

Донецкая область — 916;

Житомирская область — 462;

Закарпатская область — 213;

Запорожская область — 1 048;

Ивано-Франковская область — 321;

Киевская область — 534;

Кировоградская область — 102;

Луганская область — 729;

Львовская область — 863;

Николаевская область — 231;

Одесская область — 1 525;

Полтавская область — 707;

Ровенская область — 634;

Сумская область — 670;

Тернопольская область — 286;

Харьковская область — 1 526;

Херсонская область — 678;

Хмельницкая область — 644;

Черкасская область — 417;

Черновицкая область — 598;

Черниговская область — 116.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 578 394 человека.

Умерло – 59 523 человека.

Выздоровело – 2 304 361 человек.

Сделано ПЦР-тестов — 13 379 666.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 7 688 564 человека, из них получили одну дозу – 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 13 959 836 прививок.

Сделано ПЦР-тестов – 118 762.