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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 16 309 новых случаев Covid-19

13 октября 2021, 08:15 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 16 309 человек. Из них 1 588 детей и 288 медработников.

Выздоровели за сутки – 6 462 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 471 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 901 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в г. Киев (978).

  • г. Киев — 678;
  • Винницкая область — 347
  • Волынская область — 420;
  • Днепропетровская область — 1 344;
  • Донецкая область — 916;
  • Житомирская область — 462;
  • Закарпатская область — 213;
  • Запорожская область — 1 048;
  • Ивано-Франковская область — 321;
  • Киевская область — 534;
  • Кировоградская область — 102;
  • Луганская область — 729;
  • Львовская область — 863;
  • Николаевская область — 231;
  • Одесская область — 1 525;
  • Полтавская область — 707;
  • Ровенская область — 634;
  • Сумская область — 670;
  • Тернопольская область — 286;
  • Харьковская область — 1 526;
  • Херсонская область — 678;
  • Хмельницкая область — 644;
  • Черкасская область — 417;
  • Черновицкая область — 598;
  • Черниговская область — 116.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 578 394 человека.
  • Умерло –  59 523 человека.
  • Выздоровело – 2 304 361 человек.
  • Сделано ПЦР-тестов — 13 379 666.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 7 688 564 человека, из них получили одну дозу – 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 13 959 836 прививок.

Сделано ПЦР-тестов – 118 762.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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