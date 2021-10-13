За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 16 309 человек. Из них 1 588 детей и 288 медработников.
Выздоровели за сутки – 6 462 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 471 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 901 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в г. Киев (978).
- г. Киев — 678;
- Винницкая область — 347
- Волынская область — 420;
- Днепропетровская область — 1 344;
- Донецкая область — 916;
- Житомирская область — 462;
- Закарпатская область — 213;
- Запорожская область — 1 048;
- Ивано-Франковская область — 321;
- Киевская область — 534;
- Кировоградская область — 102;
- Луганская область — 729;
- Львовская область — 863;
- Николаевская область — 231;
- Одесская область — 1 525;
- Полтавская область — 707;
- Ровенская область — 634;
- Сумская область — 670;
- Тернопольская область — 286;
- Харьковская область — 1 526;
- Херсонская область — 678;
- Хмельницкая область — 644;
- Черкасская область — 417;
- Черновицкая область — 598;
- Черниговская область — 116.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 578 394 человека.
- Умерло – 59 523 человека.
- Выздоровело – 2 304 361 человек.
- Сделано ПЦР-тестов — 13 379 666.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 7 688 564 человека, из них получили одну дозу – 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 13 959 836 прививок.
Сделано ПЦР-тестов – 118 762.