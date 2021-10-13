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За минулу добу в Україні зафіксовано 16 309 нових випадків Covid-19

13 Жовтня 2021, 08:15 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 16 309 осіб. З них 1 588 дітей і 288 медпрацівників.

Одужали за добу – 6 462  особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 471 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 901 особу.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 526), Одеській (1 525), Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях та в м. Київ (978).

  • м. Київ – 978;
  • Вінницька область – 347;
  • Волинська область – 420;
  • Дніпропетровська область – 1 344;
  • Донецька область – 916;
  • Житомирська область – 462;
  • Закарпатська область – 213;
  • Запорізька область – 1 048;
  • Івано-Франківська область – 321;
  • Київська область – 534;
  • Кіровоградська область – 102;
  • Луганська область – 429;
  • Львівська область – 863;
  • Миколаївська область – 231;
  • Одеська область – 1525;
  • Полтавська область – 707;
  • Рівненська область – 634;
  • Сумська область – 670;
  • Тернопільська область – 286;
  • Харківська область – 1 526;
  • Херсонська область – 678;
  • Хмельницька область – 644;
  • Черкаська область – 417;
  • Чернівецька область – 598;
  • Чернігівська область – 116.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 578 394 особи.
  • Померло – 59 523 особи.
  • Видужало – 2 304 361 особа.
  • Проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

Здійснено ПЦР-тестувань – 118 762.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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