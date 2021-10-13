За минулу добу Covid-19 підтверджений у 16 309 осіб. З них 1 588 дітей і 288 медпрацівників.
Одужали за добу – 6 462 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 471 особа.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 901 особу.
Коронавірус у регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 526), Одеській (1 525), Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях та в м. Київ (978).
- м. Київ – 978;
- Вінницька область – 347;
- Волинська область – 420;
- Дніпропетровська область – 1 344;
- Донецька область – 916;
- Житомирська область – 462;
- Закарпатська область – 213;
- Запорізька область – 1 048;
- Івано-Франківська область – 321;
- Київська область – 534;
- Кіровоградська область – 102;
- Луганська область – 429;
- Львівська область – 863;
- Миколаївська область – 231;
- Одеська область – 1525;
- Полтавська область – 707;
- Рівненська область – 634;
- Сумська область – 670;
- Тернопільська область – 286;
- Харківська область – 1 526;
- Херсонська область – 678;
- Хмельницька область – 644;
- Черкаська область – 417;
- Чернівецька область – 598;
- Чернігівська область – 116.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 578 394 особи.
- Померло – 59 523 особи.
- Видужало – 2 304 361 особа.
- Проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.
Здійснено ПЦР-тестувань – 118 762.