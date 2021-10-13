За минулу добу Covid-19 підтверджений у 16 309 осіб. З них 1 588 дітей і 288 медпрацівників.

Одужали за добу – 6 462 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 471 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 901 особу.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 526), Одеській (1 525), Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях та в м. Київ (978).

м. Київ – 978;

Вінницька область – 347;

Волинська область – 420;

Дніпропетровська область – 1 344;

Донецька область – 916;

Житомирська область – 462;

Закарпатська область – 213;

Запорізька область – 1 048;

Івано-Франківська область – 321;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 102;

Луганська область – 429;

Львівська область – 863;

Миколаївська область – 231;

Одеська область – 1525;

Полтавська область – 707;

Рівненська область – 634;

Сумська область – 670;

Тернопільська область – 286;

Харківська область – 1 526;

Херсонська область – 678;

Хмельницька область – 644;

Черкаська область – 417;

Чернівецька область – 598;

Чернігівська область – 116.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 578 394 особи.

Померло – 59 523 особи.

Видужало – 2 304 361 особа.

Проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

Здійснено ПЦР-тестувань – 118 762.