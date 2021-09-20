За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 265 человек. Из них 275 детей и 22 медработника.

Выздоровели за сутки – 565 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 44 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 255 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), в г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

г. Киев — 183;

Винницкая область — 85;

Волынская область — 76;

Днепропетровская область — 148;

Донецкая область — 47;

Житомирская область — 150;

Закарпатская область — 6;

Запорожская область — 122;

Ивано-Франковская область — 59;

Киевская область — 34;

Кировоградская область — 6;

Луганская область — 29;

Львовская область — 165;

Николаевская область — 81;

Одесская область — 182;

Полтавская область — 11;

Ровенская область — 55;

Сумская область — 67;

Тернопольская область — 174;

Харьковская область — 218;

Херсонская область — 71;

Хмельницкая область — 18;

Черкасская область — 37;

Черновицкая область — 200;

Черниговская область — 41.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 350 646 человек.

Умерло – 54 919 человек.

Выздоровело – 2 231 417 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 304 016 человек, из них получили одну дозу – 6 304 014 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 456 848 прививок.