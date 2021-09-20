За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 265 человек. Из них 275 детей и 22 медработника.
Выздоровели за сутки – 565 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 44 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 255 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), в г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.
- г. Киев — 183;
- Винницкая область — 85;
- Волынская область — 76;
- Днепропетровская область — 148;
- Донецкая область — 47;
- Житомирская область — 150;
- Закарпатская область — 6;
- Запорожская область — 122;
- Ивано-Франковская область — 59;
- Киевская область — 34;
- Кировоградская область — 6;
- Луганская область — 29;
- Львовская область — 165;
- Николаевская область — 81;
- Одесская область — 182;
- Полтавская область — 11;
- Ровенская область — 55;
- Сумская область — 67;
- Тернопольская область — 174;
- Харьковская область — 218;
- Херсонская область — 71;
- Хмельницкая область — 18;
- Черкасская область — 37;
- Черновицкая область — 200;
- Черниговская область — 41.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 350 646 человек.
- Умерло – 54 919 человек.
- Выздоровело – 2 231 417 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 304 016 человек, из них получили одну дозу – 6 304 014 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 456 848 прививок.