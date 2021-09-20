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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 265 новых случаев Covid-19

20 сентября, 08:13 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 265 человек. Из них 275 детей и 22 медработника.

Выздоровели за сутки – 565 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 44 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 255 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), в г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

  • г. Киев — 183;
  • Винницкая область — 85;
  • Волынская область — 76;
  • Днепропетровская область — 148;
  • Донецкая область — 47;
  • Житомирская область — 150;
  • Закарпатская область — 6;
  • Запорожская область — 122;
  • Ивано-Франковская область — 59;
  • Киевская область — 34;
  • Кировоградская область — 6;
  • Луганская область — 29;
  • Львовская область — 165;
  • Николаевская область — 81;
  • Одесская область — 182;
  • Полтавская область — 11;
  • Ровенская область — 55;
  • Сумская область — 67;
  • Тернопольская область — 174;
  • Харьковская область — 218;
  • Херсонская область — 71;
  • Хмельницкая область — 18;
  • Черкасская область — 37;
  • Черновицкая область — 200;
  • Черниговская область — 41.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 350 646 человек.
  • Умерло – 54 919 человек.
  • Выздоровело – 2 231 417 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 304 016 человек, из них получили одну дозу – 6 304 014 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 456 848  прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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