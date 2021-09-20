За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 265 осіб. З них 275 дітей і 22 медпрацівника.
Одужали за добу – 565 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 44 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 255 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
- м. Київ – 183;
- Вінницька область – 85;
- Волинська область – 76;
- Дніпропетровська область – 148;
- Донецька область – 47;
- Житомирська область – 150;
- Закарпатська область – 6;
- Запорізька область – 122;
- Івано-Франківська область – 59;
- Київська область – 34;
- Кіровоградська область – 6;
- Луганська область – 29;
- Львівська область – 165;
- Миколаївська область – 81;
- Одеська область – 182;
- Полтавська область – 11;
- Рівненська область – 55;
- Сумська область – 67;
- Тернопільська область – 174;
- Харківська область – 218;
- Херсонська область – 71;
- Хмельницька область – 18;
- Черкаська область – 37;
- Чернівецька область – 200;
- Чернігівська область – 41.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 350 646 осіб.
- Померло – 54 919 осіб.
- Видужало – 2 231 417 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 456 848 щеплень.