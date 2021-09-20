За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 265 осіб. З них 275 дітей і 22 медпрацівника.

Одужали за добу – 565 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 44 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 255 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

м. Київ – 183;

Вінницька область – 85;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 148;

Донецька область – 47;

Житомирська область – 150;

Закарпатська область – 6;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 59;

Київська область – 34;

Кіровоградська область – 6;

Луганська область – 29;

Львівська область – 165;

Миколаївська область – 81;

Одеська область – 182;

Полтавська область – 11;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 67;

Тернопільська область – 174;

Харківська область – 218;

Херсонська область – 71;

Хмельницька область – 18;

Черкаська область – 37;

Чернівецька область – 200;

Чернігівська область – 41.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 350 646 осіб.

Померло – 54 919 осіб.

Видужало – 2 231 417 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 456 848 щеплень.