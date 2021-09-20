Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 265 нових випадків Covid-19

20 Вересня, 08:13 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 265 осіб. З них 275 дітей і 22 медпрацівника.

Одужали за добу – 565 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 44 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 255 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

  • м. Київ – 183;
  • Вінницька область – 85;
  • Волинська область – 76;
  • Дніпропетровська область – 148;
  • Донецька область – 47;
  • Житомирська область – 150;
  • Закарпатська область – 6;
  • Запорізька область – 122;
  • Івано-Франківська область – 59;
  • Київська область – 34;
  • Кіровоградська область – 6;
  • Луганська область – 29;
  • Львівська область – 165;
  • Миколаївська область – 81;
  • Одеська область – 182;
  • Полтавська область – 11;
  • Рівненська область – 55;
  • Сумська область – 67;
  • Тернопільська область – 174;
  • Харківська область – 218;
  • Херсонська область – 71;
  • Хмельницька область – 18;
  • Черкаська область – 37;
  • Чернівецька область – 200;
  • Чернігівська область – 41.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 350 646 осіб.
  • Померло – 54 919 осіб.
  • Видужало – 2 231 417 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 456 848  щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка