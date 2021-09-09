За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 3 663 человек. Из них 342 ребенка и 63 медработника.
Выздоровели за сутки – 1 546 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 61человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализирован 981 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
- г. Киев — 379;
- Винницкая область — 124;
- Волынская область — 93;
- Днепропетровская область — 209;
- Донецкая область — 167;
- Житомирская область — 163;
- Закарпатская область — 25;
- Запорожская область — 163;
- Ивано-Франковская область — 134;
- Киевская область — 116;
- Кировоградская область — 18;
- Луганская область — 150;
- Львовская область — 318;
- Николаевская область — 51;
- Одесская область — 222;
- Полтавская область — 79;
- Ровенская область — 93;
- Сумская область — 113;
- Тернопольская область — 159;
- Харьковская область — 302;
- Херсонская область — 93;
- Хмельницкая область — 130;
- Черкасская область — 81;
- Черновицкая область — 183;
Черниговская область — 98.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 306 939 человек.
- Умерло – 54 175 человек.
- Выздоровело – 2 217 563 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 722 212 человек, из них получили одну дозу – 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 512 000 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 10 234 210 прививок.