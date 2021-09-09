За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 3 663 человек. Из них 342 ребенка и 63 медработника.

Выздоровели за сутки – 1 546 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 61человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализирован 981 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

г. Киев — 379;

Винницкая область — 124;

Волынская область — 93;

Днепропетровская область — 209;

Донецкая область — 167;

Житомирская область — 163;

Закарпатская область — 25;

Запорожская область — 163;

Ивано-Франковская область — 134;

Киевская область — 116;

Кировоградская область — 18;

Луганская область — 150;

Львовская область — 318;

Николаевская область — 51;

Одесская область — 222;

Полтавская область — 79;

Ровенская область — 93;

Сумская область — 113;

Тернопольская область — 159;

Харьковская область — 302;

Херсонская область — 93;

Хмельницкая область — 130;

Черкасская область — 81;

Черновицкая область — 183;

Черниговская область — 98.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 306 939 человек.

Умерло – 54 175 человек.

Выздоровело – 2 217 563 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 722 212 человек, из них получили одну дозу – 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 512 000 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 10 234 210 прививок.