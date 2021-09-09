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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 663 новых случая Covid-19

9 сентября, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 3 663 человек. Из них 342 ребенка и 63 медработника.

Выздоровели за сутки – 1 546 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 61человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализирован 981 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

  • г. Киев — 379;
  • Винницкая область — 124;
  • Волынская область — 93;
  • Днепропетровская область — 209;
  • Донецкая область — 167;
  • Житомирская область — 163;
  • Закарпатская область — 25;
  • Запорожская область — 163;
  • Ивано-Франковская область — 134;
  • Киевская область — 116;
  • Кировоградская область — 18;
  • Луганская область — 150;
  • Львовская область — 318;
  • Николаевская область — 51;
  • Одесская область — 222;
  • Полтавская область — 79;
  • Ровенская область — 93;
  • Сумская область — 113;
  • Тернопольская область — 159;
  • Харьковская область — 302;
  • Херсонская область — 93;
  • Хмельницкая область — 130;
  • Черкасская область — 81;
  • Черновицкая область — 183;

Черниговская область — 98.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 306 939 человек.
  • Умерло – 54 175 человек.
  • Выздоровело – 2 217 563 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 722 212 человек, из них получили одну дозу – 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 512 000 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 10 234 210 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Україна
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