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За минулу добу в Україні зафіксовано 3 663 нових випадки Covid-19

9 Вересня, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 3 663 осіб. З них 342 дитини і 63 медпрацівника.

Одужали за добу – 1 546 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 61 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 981 особу.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

  • м. Київ – 379;
  • Вінницька область – 124;
  • Волинська область – 93;
  • Дніпропетровська область – 209;
  • Донецька область – 167;
  • Житомирська область – 163;
  • Закарпатська область – 25;
  • Запорізька область – 163;
  • Івано-Франківська область – 134;
  • Київська область – 116;
  • Кіровоградська область – 18;
  • Луганська область – 150;
  • Львівська область – 318;
  • Миколаївська область – 51;
  • Одеська область – 222;
  • Полтавська область – 79;
  • Рівненська область – 93;
  • Сумська область – 113;
  • Тернопільська область – 159;
  • Харківська область – 302;
  • Херсонська область – 93;
  • Хмельницька область – 130;
  • Черкаська область – 81;
  • Чернівецька область – 183;
  • Чернігівська область – 98

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 306 939 осіб.
  • Померло – 54 175 осіб.
  • Видужало – 2 217 563 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000  людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 234 210 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Україна
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