За минулу добу Covid-19 підтверджений у 3 663 осіб. З них 342 дитини і 63 медпрацівника.
Одужали за добу – 1 546 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 61 особа.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 981 особу.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
- м. Київ – 379;
- Вінницька область – 124;
- Волинська область – 93;
- Дніпропетровська область – 209;
- Донецька область – 167;
- Житомирська область – 163;
- Закарпатська область – 25;
- Запорізька область – 163;
- Івано-Франківська область – 134;
- Київська область – 116;
- Кіровоградська область – 18;
- Луганська область – 150;
- Львівська область – 318;
- Миколаївська область – 51;
- Одеська область – 222;
- Полтавська область – 79;
- Рівненська область – 93;
- Сумська область – 113;
- Тернопільська область – 159;
- Харківська область – 302;
- Херсонська область – 93;
- Хмельницька область – 130;
- Черкаська область – 81;
- Чернівецька область – 183;
- Чернігівська область – 98
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 306 939 осіб.
- Померло – 54 175 осіб.
- Видужало – 2 217 563 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 234 210 щеплень.