За минулу добу Covid-19 підтверджений у 3 663 осіб. З них 342 дитини і 63 медпрацівника.

Одужали за добу – 1 546 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 61 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 981 особу.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

м. Київ – 379;

Вінницька область – 124;

Волинська область – 93;

Дніпропетровська область – 209;

Донецька область – 167;

Житомирська область – 163;

Закарпатська область – 25;

Запорізька область – 163;

Івано-Франківська область – 134;

Київська область – 116;

Кіровоградська область – 18;

Луганська область – 150;

Львівська область – 318;

Миколаївська область – 51;

Одеська область – 222;

Полтавська область – 79;

Рівненська область – 93;

Сумська область – 113;

Тернопільська область – 159;

Харківська область – 302;

Херсонська область – 93;

Хмельницька область – 130;

Черкаська область – 81;

Чернівецька область – 183;

Чернігівська область – 98

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 306 939 осіб.

Померло – 54 175 осіб.

Видужало – 2 217 563 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 234 210 щеплень.