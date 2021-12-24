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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 6 647 новых случаев Covid-19

24 декабря 2021, 08:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 647 человек. Из них 519 детей и 107 медработников.

Выздоровели за сутки – 14 874 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 248 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 646 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 234), Донецкой (593), Полтавской (411), Львовской (392), Киевской (378) и Запорожской (331) областях.

  • г. Киев — 1 234;
  • Винницкая область — 228;
  • Волынская область — 215;
  • Днепропетровская область — 212;
  • Донецкая область — 593;
  • Житомирская область – 138;
  • Закарпатская область — 211;
  • Запорожская область — 331;
  • Ивано-Франковская область — 170;
  • Киевская область — 378;
  • Кировоградская область — 70;
  • Луганская область — 57;
  • Львовская область — 392;
  • Николаевская область — 204;
  • Одесская область — 142;
  • Полтавская область — 411;
  • Ровенская область – 204;
  • Сумская область – 164;
  • Тернопольская область – 188;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область — 44;
  • Хмельницкая область — 299;
  • Черкасская область — 236;
  • Черновицкая область — 123;
  • Черниговская область — 211.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 637 038 человек;
  • выздоровело — 3 408 294 человека;
  • летальных исходов — 94 432;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 626 864.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 людей, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. Всего проведено 27 834 543 прививки.

 

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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