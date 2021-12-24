За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 647 человек. Из них 519 детей и 107 медработников.
Выздоровели за сутки – 14 874 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 248 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 646 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 234), Донецкой (593), Полтавской (411), Львовской (392), Киевской (378) и Запорожской (331) областях.
- г. Киев — 1 234;
- Винницкая область — 228;
- Волынская область — 215;
- Днепропетровская область — 212;
- Донецкая область — 593;
- Житомирская область – 138;
- Закарпатская область — 211;
- Запорожская область — 331;
- Ивано-Франковская область — 170;
- Киевская область — 378;
- Кировоградская область — 70;
- Луганская область — 57;
- Львовская область — 392;
- Николаевская область — 204;
- Одесская область — 142;
- Полтавская область — 411;
- Ровенская область – 204;
- Сумская область – 164;
- Тернопольская область – 188;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область — 44;
- Хмельницкая область — 299;
- Черкасская область — 236;
- Черновицкая область — 123;
- Черниговская область — 211.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 637 038 человек;
- выздоровело — 3 408 294 человека;
- летальных исходов — 94 432;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 626 864.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 людей, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. Всего проведено 27 834 543 прививки.