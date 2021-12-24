За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 647 человек. Из них 519 детей и 107 медработников.

Выздоровели за сутки – 14 874 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 248 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 646 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 234), Донецкой (593), Полтавской (411), Львовской (392), Киевской (378) и Запорожской (331) областях.

г. Киев — 1 234;

Винницкая область — 228;

Волынская область — 215;

Днепропетровская область — 212;

Донецкая область — 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область — 211;

Запорожская область — 331;

Ивано-Франковская область — 170;

Киевская область — 378;

Кировоградская область — 70;

Луганская область — 57;

Львовская область — 392;

Николаевская область — 204;

Одесская область — 142;

Полтавская область — 411;

Ровенская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область — 44;

Хмельницкая область — 299;

Черкасская область — 236;

Черновицкая область — 123;

Черниговская область — 211.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 637 038 человек;

выздоровело — 3 408 294 человека;

летальных исходов — 94 432;

проведено ПЦР-тестирований — 16 626 864.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 людей, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. Всего проведено 27 834 543 прививки.