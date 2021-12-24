За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 647 осіб. З них 519 дітей і 107 медпрацівників.

Одужали за добу – 14 874 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 248 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 646 осіб.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 234), Донецькій (593), Полтавській (411), Львівській (392), Київській (378) та Запорізькій (331) областях.

м. Київ – 1 234;

Вінницька область – 228;

Волинська область – 215;

Дніпропетровська область – 212;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 138;

Закарпатська область – 211;

Запорізька область – 331;

Івано-Франківська область – 170;

Київська область – 378;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 57;

Львівська область – 392;

Миколаївська область – 204;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 411;

Рівненська область – 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область – 188;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 299;

Черкаська область – 236;

Чернівецька область – 123;

Чернігівська область – 211.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 637 038 осіб;

одужало – 3 408 294 особи;

летальних випадків – 94 432;

проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.