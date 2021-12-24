За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 647 осіб. З них 519 дітей і 107 медпрацівників.
Одужали за добу – 14 874 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 248 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 646 осіб.
Коронавірус у регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 234), Донецькій (593), Полтавській (411), Львівській (392), Київській (378) та Запорізькій (331) областях.
- м. Київ – 1 234;
- Вінницька область – 228;
- Волинська область – 215;
- Дніпропетровська область – 212;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 138;
- Закарпатська область – 211;
- Запорізька область – 331;
- Івано-Франківська область – 170;
- Київська область – 378;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 57;
- Львівська область – 392;
- Миколаївська область – 204;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 411;
- Рівненська область – 204;
- Сумська область – 164;
- Тернопільська область – 188;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 44;
- Хмельницька область – 299;
- Черкаська область – 236;
- Чернівецька область – 123;
- Чернігівська область – 211.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 637 038 осіб;
- одужало – 3 408 294 особи;
- летальних випадків – 94 432;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.