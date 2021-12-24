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За минулу добу в Україні зафіксовано 6 647 нових випадків Covid-19

24 Грудня 2021, 08:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 647 осіб. З них 519 дітей і 107 медпрацівників.

Одужали за добу – 14 874 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 248 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 646 осіб.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 234), Донецькій (593), Полтавській (411), Львівській (392), Київській (378) та Запорізькій (331) областях.

  • м. Київ – 1 234;
  • Вінницька область – 228;
  • Волинська область – 215;
  • Дніпропетровська область – 212;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 138;
  • Закарпатська область – 211;
  • Запорізька область – 331;
  • Івано-Франківська область – 170;
  • Київська область – 378;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 57;
  • Львівська область – 392;
  • Миколаївська область – 204;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 411;
  • Рівненська область – 204;
  • Сумська область – 164;
  • Тернопільська область – 188;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 299;
  • Черкаська область – 236;
  • Чернівецька область – 123;
  • Чернігівська область – 211.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 637 038 осіб;
  • одужало – 3 408 294 особи;
  • летальних випадків – 94 432;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543  щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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