За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 283 человек. Из них 566 детей и 134 медработника.
Выздоровели за сутки – 27 130 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 387 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 123 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 066), Полтавской (751), Донецкой (541), Запорожской (405), Одесской (404) и Киевской (374) областях.
- г. Киев — 1 066;
- Винницкая область — 100;
- Волынская область — 365;
- Днепропетровская область — 299;
- Донецкая область — 541;
- Житомирская область — 37;
- Закарпатская область — 273;
- Запорожская область — 405;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область — 374;
- Кировоградская область — 153;
- Луганская область — 144;
- Львовская область – 169;
- Николаевская область — 309;
- Одесская область — 404;
- Полтавская область — 751;
- Ровенская область – 246;
- Сумская область – 144;
- Тернопольская область — 85;
- Харьковская область — 177;
- Херсонская область — 21;
- Хмельницкая область — 234;
- Черкасская область — 602;
- Черновицкая область — 90;
- Черниговская область — 130.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 570 448 человек;
- выздоровело — 3 233 009 человек;
- летальных исходов — 91 602;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 333 417.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из этого числа получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок.