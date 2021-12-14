За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 283 человек. Из них 566 детей и 134 медработника.

Выздоровели за сутки – 27 130 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 387 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 123 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 066), Полтавской (751), Донецкой (541), Запорожской (405), Одесской (404) и Киевской (374) областях.

г. Киев — 1 066;

Винницкая область — 100;

Волынская область — 365;

Днепропетровская область — 299;

Донецкая область — 541;

Житомирская область — 37;

Закарпатская область — 273;

Запорожская область — 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область — 374;

Кировоградская область — 153;

Луганская область — 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область — 309;

Одесская область — 404;

Полтавская область — 751;

Ровенская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область — 85;

Харьковская область — 177;

Херсонская область — 21;

Хмельницкая область — 234;

Черкасская область — 602;

Черновицкая область — 90;

Черниговская область — 130.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 570 448 человек;

выздоровело — 3 233 009 человек;

летальных исходов — 91 602;

проведено ПЦР-тестирований — 16 333 417.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из этого числа получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок.