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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 283 новых случая Covid-19

14 декабря 2021, 08:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 283 человек. Из них 566 детей и 134 медработника.

Выздоровели за сутки – 27 130 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 387 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 123 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 066), Полтавской (751), Донецкой (541), Запорожской (405), Одесской (404) и Киевской (374) областях.

  • г. Киев — 1 066;
  • Винницкая область — 100;
  • Волынская область — 365;
  • Днепропетровская область — 299;
  • Донецкая область — 541;
  • Житомирская область — 37;
  • Закарпатская область — 273;
  • Запорожская область — 405;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область — 374;
  • Кировоградская область — 153;
  • Луганская область — 144;
  • Львовская область – 169;
  • Николаевская область — 309;
  • Одесская область — 404;
  • Полтавская область — 751;
  • Ровенская область – 246;
  • Сумская область – 144;
  • Тернопольская область — 85;
  • Харьковская область — 177;
  • Херсонская область — 21;
  • Хмельницкая область — 234;
  • Черкасская область — 602;
  • Черновицкая область — 90;
  • Черниговская область — 130.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 570 448 человек;
  • выздоровело — 3 233 009 человек;
  • летальных исходов — 91 602;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 333 417.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из этого числа получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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