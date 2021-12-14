За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 283 осіб. З них 566 дітей і 134 медпрацівники.

Одужали за добу – 27 130 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 387 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 123 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 066), Полтавській (751), Донецькій (541), Запорізькій (405), Одеській (404) та Київській (374) областях.

м. Київ – 1 066;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 365;

Дніпропетровська область – 299;

Донецька область – 541;

Житомирська область – 37;

Закарпатська область – 273;

Запорізька область – 405;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 374;

Кіровоградська область – 153;

Луганська область – 144;

Львівська область – 169;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 404;

Полтавська область – 751;

Рівненська область – 246;

Сумська область – 144;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 177;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 234;

Черкаська область – 602;

Чернівецька область – 90;

Чернігівська область – 130.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 570 448 осіб;

одужало – 3 233 009 осіб;

летальних випадків – 91 602;

проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.