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За минулу добу в Україні зафіксовано 7 283 нових випадки Covid-19

14 Грудня 2021, 08:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 283 осіб. З них 566 дітей і 134 медпрацівники.

Одужали за добу – 27 130 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 387 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 123 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 066), Полтавській (751), Донецькій (541), Запорізькій (405), Одеській (404) та Київській (374) областях.

  • м. Київ – 1 066;
  • Вінницька область – 100;
  • Волинська область – 365;
  • Дніпропетровська область – 299;
  • Донецька область – 541;
  • Житомирська область – 37;
  • Закарпатська область – 273;
  • Запорізька область – 405;
  • Івано-Франківська область – 164;
  • Київська область – 374;
  • Кіровоградська область – 153;
  • Луганська область – 144;
  • Львівська область – 169;
  • Миколаївська область – 309;
  • Одеська область – 404;
  • Полтавська область – 751;
  • Рівненська область – 246;
  • Сумська область – 144;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 177;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 234;
  • Черкаська область – 602;
  • Чернівецька область – 90;
  • Чернігівська область – 130.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 570 448 осіб;
  • одужало – 3 233 009 осіб;
  • летальних випадків – 91 602;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавирус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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