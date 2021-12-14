За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 283 осіб. З них 566 дітей і 134 медпрацівники.
Одужали за добу – 27 130 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 387 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 123 особи.
Коронавірус в регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 066), Полтавській (751), Донецькій (541), Запорізькій (405), Одеській (404) та Київській (374) областях.
- м. Київ – 1 066;
- Вінницька область – 100;
- Волинська область – 365;
- Дніпропетровська область – 299;
- Донецька область – 541;
- Житомирська область – 37;
- Закарпатська область – 273;
- Запорізька область – 405;
- Івано-Франківська область – 164;
- Київська область – 374;
- Кіровоградська область – 153;
- Луганська область – 144;
- Львівська область – 169;
- Миколаївська область – 309;
- Одеська область – 404;
- Полтавська область – 751;
- Рівненська область – 246;
- Сумська область – 144;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 177;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 234;
- Черкаська область – 602;
- Чернівецька область – 90;
- Чернігівська область – 130.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 570 448 осіб;
- одужало – 3 233 009 осіб;
- летальних випадків – 91 602;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.