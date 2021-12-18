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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7 503 новых случаев Covid-19

18 декабря 2021, 08:28
Марта Бондаренко редактор ленты
коронавірус
Источник: Depositphotos

За прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 899 человек. Из них 779 детей и 98 медработников.

Выздоровели за сутки – 18 534 человека. В то же время от осложнений, вызванных Covid-19, за последние 24 часа умерло 288 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 2018 человек.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев – 1395;
  • Винницкая область – 226;
  • Волынская область – 327;
  • Днепропетровская область – 319;
  • Донецкая область – 325;
  • Житомирская область – 186;
  • Закарпатская область – 260;
  • Запорожская область – 375;
  • Ивано-Франковская область – 222;
  • Киевская область – 390;
  • Кировоградская область – 109;
  • Луганская область – 72;
  • Львовская область – 370;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 389;
  • Полтавская область – 443;
  • Ровенская область – 197;
  • Сумская область – 143;
  • Тернопольская область – 175;
  • Харьковская область – 278;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 293;
  • Черкасская область – 316;
  • Черновицкая область – 178;
  • Черниговская область – 197.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело – 3 604 549 человек;
  • поправилось – 3 324 999 человек;
  • летальных исходов – 92 929;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 474 655.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности сделано 27 274 636 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Коронавірус у Києві , МОЗ Украины , статистика
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