За прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 899 человек. Из них 779 детей и 98 медработников.

Выздоровели за сутки – 18 534 человека. В то же время от осложнений, вызванных Covid-19, за последние 24 часа умерло 288 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 2018 человек.

Коронавирус в регионах:

г. Киев – 1395;

Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело – 3 604 549 человек;

поправилось – 3 324 999 человек;

летальных исходов – 92 929;

проведено ПЦР-тестирование – 16 474 655.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности сделано 27 274 636 прививок.