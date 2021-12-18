За прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 899 человек. Из них 779 детей и 98 медработников.
Выздоровели за сутки – 18 534 человека. В то же время от осложнений, вызванных Covid-19, за последние 24 часа умерло 288 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 2018 человек.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев – 1395;
- Винницкая область – 226;
- Волынская область – 327;
- Днепропетровская область – 319;
- Донецкая область – 325;
- Житомирская область – 186;
- Закарпатская область – 260;
- Запорожская область – 375;
- Ивано-Франковская область – 222;
- Киевская область – 390;
- Кировоградская область – 109;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 370;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 389;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 197;
- Сумская область – 143;
- Тернопольская область – 175;
- Харьковская область – 278;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 293;
- Черкасская область – 316;
- Черновицкая область – 178;
- Черниговская область – 197.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело – 3 604 549 человек;
- поправилось – 3 324 999 человек;
- летальных исходов – 92 929;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 474 655.
С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности сделано 27 274 636 прививок.