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За минулу добу в Україні зафіксовано 7 503 нових випадків Covid-19

18 Грудня 2021, 08:28
Марта Бондаренко редакторка стрічки
коронавірус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 899 осіб. З них 779 дітей і 98 медпрацівників.

Одужали за добу – 18 534 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 288 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 018 осіб.

Коронавірус в регіонах:

  • м. Київ – 1395;
  • Вінницька область – 226;
  • Волинська область – 327;
  • Дніпропетровська область – 319;
  • Донецька область – 325;
  • Житомирська область – 186;
  • Закарпатська область – 260;
  • Запорізька область – 375;
  • Івано-Франківська область – 222;
  • Київська область – 390;
  • Кіровоградська область – 109;
  • Луганська область – 72;
  • Львівська область – 370;
  • Миколаївська область – 223;
  • Одеська область – 389;
  • Полтавська область – 443;
  • Рівненська область – 197;
  • Сумська область – 143;
  • Тернопільська область – 175;
  • Харківська область – 278;
  • Херсонська область – 95;
  • Хмельницька область – 293;
  • Черкаська область – 316;
  • Чернівецька область – 178;
  • Чернігівська область – 197.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 604 549 осіб;
  • одужало – 3 324 999 осіб;
  • летальних випадків – 92 929;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , МОЗ України , статистика
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