За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 899 осіб. З них 779 дітей і 98 медпрацівників.

Одужали за добу – 18 534 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 288 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 018 осіб.

Коронавірус в регіонах:

м. Київ – 1395;

Вінницька область – 226;

Волинська область – 327;

Дніпропетровська область – 319;

Донецька область – 325;

Житомирська область – 186;

Закарпатська область – 260;

Запорізька область – 375;

Івано-Франківська область – 222;

Київська область – 390;

Кіровоградська область – 109;

Луганська область – 72;

Львівська область – 370;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 389;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 197;

Сумська область – 143;

Тернопільська область – 175;

Харківська область – 278;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 293;

Черкаська область – 316;

Чернівецька область – 178;

Чернігівська область – 197.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 604 549 осіб;

одужало – 3 324 999 осіб;

летальних випадків – 92 929;

проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.