За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 899 осіб. З них 779 дітей і 98 медпрацівників.
Одужали за добу – 18 534 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 288 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 018 осіб.
Коронавірус в регіонах:
- м. Київ – 1395;
- Вінницька область – 226;
- Волинська область – 327;
- Дніпропетровська область – 319;
- Донецька область – 325;
- Житомирська область – 186;
- Закарпатська область – 260;
- Запорізька область – 375;
- Івано-Франківська область – 222;
- Київська область – 390;
- Кіровоградська область – 109;
- Луганська область – 72;
- Львівська область – 370;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 389;
- Полтавська область – 443;
- Рівненська область – 197;
- Сумська область – 143;
- Тернопільська область – 175;
- Харківська область – 278;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 293;
- Черкаська область – 316;
- Чернівецька область – 178;
- Чернігівська область – 197.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 604 549 осіб;
- одужало – 3 324 999 осіб;
- летальних випадків – 92 929;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.