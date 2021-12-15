За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 109 человек. Из них 707 детей и 182 медработника.

Выздоровели за сутки – 26 307 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 356 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 280 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 247), Полтавской (568), Запорожской (456), Донецкой (425), Винницкой (402) и Киевской (387) областях.

г. Киев — 1 247;

Винницкая область — 353;

Волынская область — 402;

Днепропетровская область — 267;

Донецкая область — 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область — 315;

Запорожская область — 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область — 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область — 154;

Львовская область — 273;

Николаевская область — 328;

Одесская область — 364;

Полтавская область — 568;

Ровенская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область — 346;

Херсонская область — 155;

Хмельницкая область — 360;

Черкасская область — 394;

Черновицкая область — 104;

Черниговская область — 121.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 578 557 человек;

выздоровело — 3 259 316 человек;

летальных исходов — 91 958;

проведено ПЦР-тестирований — 16 371 425.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привиты 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизировали двумя дозами – 12 640 221 человека. Всего проведено 26 861 757 прививок.