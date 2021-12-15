Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 109 новых случаев Covid-19

15 декабря 2021, 08:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 109 человек. Из них 707 детей и 182 медработника.

Выздоровели за сутки – 26 307 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 356 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 280 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 247), Полтавской (568), Запорожской (456), Донецкой (425), Винницкой (402) и Киевской (387) областях.

  • г. Киев — 1 247;
  • Винницкая область — 353;
  • Волынская область — 402;
  • Днепропетровская область — 267;
  • Донецкая область — 425;
  • Житомирская область – 133;
  • Закарпатская область — 315;
  • Запорожская область — 456;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область — 387;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область — 154;
  • Львовская область — 273;
  • Николаевская область — 328;
  • Одесская область — 364;
  • Полтавская область — 568;
  • Ровенская область – 297;
  • Сумская область – 191;
  • Тернопольская область – 171;
  • Харьковская область — 346;
  • Херсонская область — 155;
  • Хмельницкая область — 360;
  • Черкасская область — 394;
  • Черновицкая область — 104;
  • Черниговская область — 121.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 578 557 человек;
  • выздоровело — 3 259 316 человек;
  • летальных исходов — 91 958;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 371 425.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привиты 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизировали двумя дозами – 12 640 221 человека. Всего проведено 26 861 757 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка