За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 109 человек. Из них 707 детей и 182 медработника.
Выздоровели за сутки – 26 307 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 356 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 280 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 247), Полтавской (568), Запорожской (456), Донецкой (425), Винницкой (402) и Киевской (387) областях.
- г. Киев — 1 247;
- Винницкая область — 353;
- Волынская область — 402;
- Днепропетровская область — 267;
- Донецкая область — 425;
- Житомирская область – 133;
- Закарпатская область — 315;
- Запорожская область — 456;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область — 387;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область — 154;
- Львовская область — 273;
- Николаевская область — 328;
- Одесская область — 364;
- Полтавская область — 568;
- Ровенская область – 297;
- Сумская область – 191;
- Тернопольская область – 171;
- Харьковская область — 346;
- Херсонская область — 155;
- Хмельницкая область — 360;
- Черкасская область — 394;
- Черновицкая область — 104;
- Черниговская область — 121.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 578 557 человек;
- выздоровело — 3 259 316 человек;
- летальных исходов — 91 958;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 371 425.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привиты 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизировали двумя дозами – 12 640 221 человека. Всего проведено 26 861 757 прививок.