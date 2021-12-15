За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 109 осіб. З них 707 дітей і 182 медпрацівники.

Одужали за добу – 26 307 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 356 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 280 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 247), Полтавській (568), Запорізькій (456), Донецькій (425), Вінницькій (402) та Київській (387) областях.

м. Київ – 1 247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 578 557 осіб;

одужало – 3 259 316 осіб;

летальних випадків – 91 958;

проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізували двома дозами – 12 640 221 людину. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.