За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 109 осіб. З них 707 дітей і 182 медпрацівники.
Одужали за добу – 26 307 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 356 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 280 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 247), Полтавській (568), Запорізькій (456), Донецькій (425), Вінницькій (402) та Київській (387) областях.
- м. Київ – 1 247;
- Вінницька область – 353;
- Волинська область – 402;
- Дніпропетровська область – 267;
- Донецька область – 425;
- Житомирська область – 133;
- Закарпатська область – 315;
- Запорізька область – 456;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 387;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 154;
- Львівська область – 273;
- Миколаївська область – 328;
- Одеська область – 364;
- Полтавська область – 568;
- Рівненська область – 297;
- Сумська область – 191;
- Тернопільська область – 171;
- Харківська область – 346;
- Херсонська область – 155;
- Хмельницька область – 360;
- Черкаська область – 394;
- Чернівецька область – 104;
- Чернігівська область – 121.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 578 557 осіб;
- одужало – 3 259 316 осіб;
- летальних випадків – 91 958;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізували двома дозами – 12 640 221 людину. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.