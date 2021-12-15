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За минулу добу в Україні зафіксовано 8 109 нових випадків Covid-19

15 Грудня 2021, 08:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 109 осіб. З них 707 дітей і 182 медпрацівники.

Одужали за добу – 26 307 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 356 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 280 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 247), Полтавській (568), Запорізькій (456), Донецькій (425), Вінницькій (402) та Київській (387) областях.

  • м. Київ – 1 247;
  • Вінницька область – 353;
  • Волинська область – 402;
  • Дніпропетровська область – 267;
  • Донецька область – 425;
  • Житомирська область – 133;
  • Закарпатська область – 315;
  • Запорізька область – 456;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 387;
  • Кіровоградська область – 139;
  • Луганська область – 154;
  • Львівська область – 273;
  • Миколаївська область – 328;
  • Одеська область – 364;
  • Полтавська область – 568;
  • Рівненська область – 297;
  • Сумська область – 191;
  • Тернопільська область – 171;
  • Харківська область – 346;
  • Херсонська область – 155;
  • Хмельницька область – 360;
  • Черкаська область – 394;
  • Чернівецька область – 104;
  • Чернігівська область – 121.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 578 557 осіб;
  • одужало – 3 259 316 осіб;
  • летальних випадків – 91 958;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізували двома дозами – 12 640 221 людину. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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