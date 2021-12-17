За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 899 человек. Из них 779 детей и 98 медработников.

Выздоровели за сутки – 21 650 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 328 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 028 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 385), Донецкой (564), Запорожской (559), Одесской (556), Полтавской (527), Волынской (412) и Львовской (401) областях.

г. Киев — 1 385;

Винницкая область — 334;

Волынская область — 412;

Днепропетровская область — 355;

Донецкая область — 564;

Житомирская область — 218;

Закарпатская область — 287;

Запорожская область — 559;

Ивано-Франковская область – 193;

Киевская область — 392;

Кировоградская область — 130;

Луганская область — 93;

Львовская область — 401;

Николаевская область — 332;

Одесская область — 556;

Полтавская область — 527;

Ровенская область – 264;

Сумская область – 239;

Тернопольская область – 198;

Харьковская область — 294;

Херсонская область — 80;

Хмельницкая область — 367;

Черкасская область — 318;

Черновицкая область — 151;

Черниговская область — 250.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 597 046 человек;

выздоровело — 3 306 465 человек;

летальных исходов — 92 641;

проведено ПЦР-тестирований — 16 439 563.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. Всего проведено 27 137 674 прививки.