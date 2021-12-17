За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 899 человек. Из них 779 детей и 98 медработников.
Выздоровели за сутки – 21 650 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 328 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 028 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 385), Донецкой (564), Запорожской (559), Одесской (556), Полтавской (527), Волынской (412) и Львовской (401) областях.
- г. Киев — 1 385;
- Винницкая область — 334;
- Волынская область — 412;
- Днепропетровская область — 355;
- Донецкая область — 564;
- Житомирская область — 218;
- Закарпатская область — 287;
- Запорожская область — 559;
- Ивано-Франковская область – 193;
- Киевская область — 392;
- Кировоградская область — 130;
- Луганская область — 93;
- Львовская область — 401;
- Николаевская область — 332;
- Одесская область — 556;
- Полтавская область — 527;
- Ровенская область – 264;
- Сумская область – 239;
- Тернопольская область – 198;
- Харьковская область — 294;
- Херсонская область — 80;
- Хмельницкая область — 367;
- Черкасская область — 318;
- Черновицкая область — 151;
- Черниговская область — 250.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 597 046 человек;
- выздоровело — 3 306 465 человек;
- летальных исходов — 92 641;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 439 563.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. Всего проведено 27 137 674 прививки.