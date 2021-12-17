Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 899 новых случаев Covid-19

17 декабря 2021, 08:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 899 человек. Из них 779 детей и 98 медработников.

Выздоровели за сутки – 21 650 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 328 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 028 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 385), Донецкой (564), Запорожской (559), Одесской (556), Полтавской (527), Волынской (412) и Львовской (401) областях.

  • г. Киев — 1 385;
  • Винницкая область — 334;
  • Волынская область — 412;
  • Днепропетровская область — 355;
  • Донецкая область — 564;
  • Житомирская область — 218;
  • Закарпатская область — 287;
  • Запорожская область — 559;
  • Ивано-Франковская область – 193;
  • Киевская область — 392;
  • Кировоградская область — 130;
  • Луганская область — 93;
  • Львовская область — 401;
  • Николаевская область — 332;
  • Одесская область — 556;
  • Полтавская область — 527;
  • Ровенская область – 264;
  • Сумская область – 239;
  • Тернопольская область – 198;
  • Харьковская область — 294;
  • Херсонская область — 80;
  • Хмельницкая область — 367;
  • Черкасская область — 318;
  • Черновицкая область — 151;
  • Черниговская область — 250.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 597 046 человек;
  • выздоровело — 3 306 465 человек;
  • летальных исходов — 92 641;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 439 563.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. Всего проведено 27 137 674 прививки.

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка