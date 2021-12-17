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За минулу добу в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків Covid-19

17 Грудня 2021, 08:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 899 осіб. З них 779 дітей і 98 медпрацівників.

Одужали за добу – 21 650 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 328 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 028 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 385), Донецькій (564), Запорізькій (559), Одеській (556), Полтавській (527), Волинській (412) та Львівській (401) областях.

  • м. Київ – 1 385;
  • Вінницька область – 334;
  • Волинська область – 412;
  • Дніпропетровська область – 355;
  • Донецька область – 564;
  • Житомирська область – 218;
  • Закарпатська область – 287;
  • Запорізька область – 559;
  • Івано-Франківська область – 193;
  • Київська область – 392;
  • Кіровоградська область – 130;
  • Луганська область – 93;
  • Львівська область – 401;
  • Миколаївська область – 332;
  • Одеська область – 556;
  • Полтавська область – 527;
  • Рівненська область – 264;
  • Сумська область – 239;
  • Тернопільська область – 198;
  • Харківська область – 294;
  • Херсонська область – 80;
  • Хмельницька область – 367;
  • Черкаська область – 318;
  • Чернівецька область – 151;
  • Чернігівська область – 250.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 597 046 осіб;
  • одужало – 3 306 465 осіб;
  • летальних випадків – 92 641;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення.

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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