За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 899 осіб. З них 779 дітей і 98 медпрацівників.
Одужали за добу – 21 650 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 328 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 028 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 385), Донецькій (564), Запорізькій (559), Одеській (556), Полтавській (527), Волинській (412) та Львівській (401) областях.
- м. Київ – 1 385;
- Вінницька область – 334;
- Волинська область – 412;
- Дніпропетровська область – 355;
- Донецька область – 564;
- Житомирська область – 218;
- Закарпатська область – 287;
- Запорізька область – 559;
- Івано-Франківська область – 193;
- Київська область – 392;
- Кіровоградська область – 130;
- Луганська область – 93;
- Львівська область – 401;
- Миколаївська область – 332;
- Одеська область – 556;
- Полтавська область – 527;
- Рівненська область – 264;
- Сумська область – 239;
- Тернопільська область – 198;
- Харківська область – 294;
- Херсонська область – 80;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 318;
- Чернівецька область – 151;
- Чернігівська область – 250.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 597 046 осіб;
- одужало – 3 306 465 осіб;
- летальних випадків – 92 641;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення.