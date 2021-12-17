За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 899 осіб. З них 779 дітей і 98 медпрацівників.

Одужали за добу – 21 650 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 328 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 028 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 385), Донецькій (564), Запорізькій (559), Одеській (556), Полтавській (527), Волинській (412) та Львівській (401) областях.

м. Київ – 1 385;

Вінницька область – 334;

Волинська область – 412;

Дніпропетровська область – 355;

Донецька область – 564;

Житомирська область – 218;

Закарпатська область – 287;

Запорізька область – 559;

Івано-Франківська область – 193;

Київська область – 392;

Кіровоградська область – 130;

Луганська область – 93;

Львівська область – 401;

Миколаївська область – 332;

Одеська область – 556;

Полтавська область – 527;

Рівненська область – 264;

Сумська область – 239;

Тернопільська область – 198;

Харківська область – 294;

Херсонська область – 80;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 318;

Чернівецька область – 151;

Чернігівська область – 250.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 597 046 осіб;

одужало – 3 306 465 осіб;

летальних випадків – 92 641;

проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення.