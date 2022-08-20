Беременной американке объявили об ужасном диагнозе плода, но не сделали аборт из-за закона о запрете прерывания беременности в штате Луизиана.

Нэнси Дэвис говорит, что, когда в этом месяце она узнала, что вынашиваемый ею плод имеет редкое и смертельное заболевание, она и ее партнер были опустошены.

По ее словам, врач направил ее в клинику для абортов, и они с партнером взвешивали варианты. Но после того, как она мучительно приняла решение сделать аборт, ей отказали.

Сейчас смотрят

Многочисленные консультации и даже иск администрации Байдена не смог переубедить суд дать разрешение на аборт.

Закон заставляет врачей отказываться делать аборты, даже если они необходимы с медицинской точки зрения, из страха потерять свои медицинские лицензии или столкнуться с уголовными обвинениями.

Дэвис сказала, что в больнице диагностировали у ее плода акранию, смертельное состояние, при котором у плода не формируется череп.

— Я ношу этого ребенка только для того, чтобы похоронить его, — сказала мисс Дэвис.

Этот конкретный диагноз еще не фигурирует в списке допустимых условий штата для исключения аборта.

Акрания смертельна и встречается редко, примерно у одной на 1 тыс. беременностей на 12 неделе беременности. Когда череп плода не развивается должным образом, мозг повреждается из-за воздействия амниотической жидкости, окружающей плод.

Младенцы с акранией часто рождаются мертвыми. Другие живут от часов до недель. Но шансов на выживание нет.

На прошлой неделе суд все же вынес решение в пользу Нэнси Дэвис, однако больница еще не решилась его выполнить.