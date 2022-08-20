Вагітній американці оголосили про жахливий діагноз плоду, але не зробили аборт через закон про заборону переривання вагітності в штаті Луїзіана.

Ненсі Девіс каже, що, коли цього місяця вона дізналася, що плід, що її виношує, має рідкісне і смертельне захворювання, вона і її партнер були спустошені.

За її словами, лікар направив її до клініки для абортів, і вони з партнером зважували варіанти. Але після того, як вона болісно вирішила зробити аборт, їй відмовили.

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Численні консультації та навіть позов адміністрації Байдена не зміг переконати суд дати дозвіл на аборт.

Закон змушує лікарів відмовлятися робити аборти, навіть якщо вони необхідні з медичної точки зору, зі страху втратити свої медичні ліцензії або зіткнутися з кримінальними звинуваченнями.

Девіс сказала, що в лікарні діагностували у її плода акранію, смертельний стан, при якому у плода не формується череп.

– Я ношу цю дитину тільки для того, щоб поховати її, – сказала міс Девіс.

Цей конкретний діагноз ще не фігурує у списку допустимих умов штату для виключення аборту.

Акранія смертельна і трапляється рідко, приблизно в однієї на 1 тис. вагітностей на 12 тижні вагітності. Коли череп плода не розвивається належним чином, мозок ушкоджується через вплив амніотичної рідини, що оточує плід.

Немовлята з акранією часто народжуються мертвими. Інші живуть від години до тижнів. Але шансів на виживання немає.

Минулого тижня суд все ж таки виніс рішення на користь Ненсі Девіс, проте лікарня ще не наважилася його виконати.