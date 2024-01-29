В Великобритании планируют полностью запретить одноразовые электронные сигареты.

По данным благотворительной организации Action on Smoking and Health (Ash), количество подростков в возрасте от 11 до 17 лет, которые курят, возросло до 7,6%. В 2020 году их количество составляло 4,1%.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует объяснить планы запрета во время посещения одной из школ в понедельник.

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Почему запрещают одноразовые электронные сигареты

В заявлении Риши Сунак указано, что рост вейпинга среди детей является тревожной тенденцией, поэтому необходимо действовать до того, как это станет эндемией.

Уже ранее правительство запретило продажу сигарет для тех, кто родился после 1 января 2009 года. Так, планировали создать поколение свободное от курения.

В правительстве Великобритании заявляют — одноразовые электронные сигареты являются ключевым фактором в росте количества молодых курильщиков.

Когда запретят одноразовые электронные сигареты

Пока нет точной даты введения запрета, но он может быть введен с помощью действующего законодательства.

Когда будут утверждены сроки, ритейлерам дадут шесть месяцев на реализацию остатков одноразовых вейпов.

Последние изменения также позволят запретить продажи перезаправляемых вейпов со вкусом.

Для борьбы с незаконной продажей вейпов несовершеннолетним, введут дополнительные штрафы для магазинов в Англии и Уэльсе.