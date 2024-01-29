У Великій Британії планують повністю заборонити одноразові електронні сигарети.

За даними благодійної організації Action on Smoking and Health (Ash), кількість підлітків віком від 11 до 17 років, які курять, зросла до 7,6%. У 2020 році їх кількість становила 4,1%.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує пояснити плани заборони під час відвідування однієї зі шкіл у понеділок.

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Чому забороняють одноразові електронні сигарети

У заяві Ріші Сунака зазначено, що зростання вейпінгу серед дітей є тривожною тенденцією, тому необхідно діяти до того, як це стане ендемією.

Уже раніше уряд заборонив продаж цигарок для тих, хто народився після 1 січня 2009 року. Так планували створити покоління вільне від паління.

В уряді Великої Британії заявляють – одноразові електронні сигарети є ключовим фактором у зростанні кількості молодих курців.

Коли заборонять одноразові електронні сигарети

Поки що немає точної дати введення заборони, але вона може бути запроваджена за допомогою чинного законодавства.

Коли будуть затверджені терміни, ритейлерам дадуть шість місяців на реалізацію залишків одноразових вейпів.

Останні зміни також дадуть змогу заборонити продаж перезаправних вейпів зі смаком.

Для боротьби з незаконним продажем вейпів неповнолітнім, введуть додаткові штрафи для магазинів в Англії та Вельсі.