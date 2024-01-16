16 января Верховная Рада Украины приняла решение разблокировать подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Поддержка законопроекта о легализации медицинского каннабиса
Законопроект получил поддержку во втором чтении 21 декабря, он предусматривает регулирование оборота каннабиса исключительно в медицинской, промышленной и научной сферах.
Распространение марихуаны с целью рекреационного употребления остается уголовным правонарушением.
Почему заблокировали подписание проекта о легализации медицинского каннабиса
22 декабря фракция политической партии Батькивщина заблокировала подписание законопроекта.
Лидер партии Юлия Тимошенко выступала против легализации медицинского каннабиса и выразила намерение обратиться в Конституционный суд для отмены результатов голосования.
Юлия Тимошенко заявила — правки депутатов рассматривались в полупустом сессионном зале.
Тимошенко считает, что принятие законопроекта легализует наркобизнес и наркомафию в Украине.
Для чего используют медицинский каннабис
Медицинский каннабис широко используется для изготовления препаратов, которые уменьшают боль, спазмы мышц, лечат посттравматический стрессовый синдром и тревожные расстройства.
Также препараты с медицинским каннабисом эффективны в лечении эпилепсии, псориаза, почечной недостаточности, а также облегчают страдания больных онкозаболеваниями и ВИЧ.
Источник: Ярослав Железняк