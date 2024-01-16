16 января Верховная Рада Украины приняла решение разблокировать подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Поддержка законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Законопроект получил поддержку во втором чтении 21 декабря, он предусматривает регулирование оборота каннабиса исключительно в медицинской, промышленной и научной сферах.

Распространение марихуаны с целью рекреационного употребления остается уголовным правонарушением.

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Почему заблокировали подписание проекта о легализации медицинского каннабиса

22 декабря фракция политической партии Батькивщина заблокировала подписание законопроекта.

Лидер партии Юлия Тимошенко выступала против легализации медицинского каннабиса и выразила намерение обратиться в Конституционный суд для отмены результатов голосования.

Юлия Тимошенко заявила — правки депутатов рассматривались в полупустом сессионном зале.

Тимошенко считает, что принятие законопроекта легализует наркобизнес и наркомафию в Украине.

Для чего используют медицинский каннабис

Медицинский каннабис широко используется для изготовления препаратов, которые уменьшают боль, спазмы мышц, лечат посттравматический стрессовый синдром и тревожные расстройства.

Также препараты с медицинским каннабисом эффективны в лечении эпилепсии, псориаза, почечной недостаточности, а также облегчают страдания больных онкозаболеваниями и ВИЧ.

Источник: Ярослав Железняк