16 січня Верховна Рада України прийняла рішення розблокувати підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в країні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Підтримка закопроєкту про легалізацію медичного канабісу

Законопроєкт отримав підтримку у другому читанні 21 грудня, він передбачає регулювання обігу канабісу виключно в медичній, промисловій та науковій сферах.

Розповсюдження марихуани з метою рекреаційного вживання залишається кримінальним правопорушенням.

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Чому заблокували підписання проєкту про легалізацію медичного канабісу

22 грудня фракція політичної партії Батьківщина заблокувала підписання законопроєкту.

Лідер партії Юлія Тимошенко виступала проти легалізації медичного канабісу та висловила намір звернутися до Конституційного суду для скасування результатів голосування.

Юлія Тимошенко заявила – правки депутатів розглядалися в напівпорожній сесійній залі.

Тимошенко вважає, що прийняття законопроєкту легалізує наркобізнес і наркомафію в Україні.

Для чого використовують медичний канабіс

Медичний канабіс широко використовується для виготовлення препаратів, які зменшують біль, спазми м’язів, лікують посттравматичний стресовий синдром та тривожні розлади.

Також препарати з медичним канабісом ефективні у лікуванні епілепсії, псоріазу, ниркової недостатності, а також полегшують страждання хворих на онкозахворювання та ВІЛ.

Джерело: Ярослав Железняк