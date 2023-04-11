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Занесен в Книгу рекордов Гиннеса: 23-летний швейцарец хрустнул суставами 46 раз подряд

11 апреля 2023, 09:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
книга рекордів
Источник: Depositphotos

23-летний житель Швеции Олле Лундин поставил новый мировой рекорд, хрустнув различными суставами 46 раз подряд. Достижение занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

 

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Допис, поширений Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Как рассказал Лундин, в день официальной попытки он старался не делать резких движений, чтобы перед записью не сломался ни один сустав. До этого молодой человек тренировался на протяжении месяца, чтобы определить наиболее эффективный порядок хруста суставов.

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Предыдущий рекорд по самому продолжительному хрусту был поставлен в декабре 2022 года непальцем Камалом Покхрелем. Он хрустнул суставами 40 раз подряд.

Источник: Олле Лундин

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Книга рекордов Гиннеса
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