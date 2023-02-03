В Украине стартовал проект по эстетической медицине Неопалимые, призванный помочь украинцам исцелить ожоги и рубцы, которые они получили вследствие российской агрессии.

Как выяснили журналисты Фактов ICTV, команда проекта наладила сотрудничество с 15 частными украинскими клиниками. За помощью уже обратилось более полусотни пострадавших. Это военные, волонтеры, гражданские, как взрослые, так и дети. Все лечение — бесплатное.

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…38-летняя Наталья Юхманова вспоминает, как 15 марта в общежитие Мариуполя, где они прятались от вражеских обстрелов, прилетела авиабомба.

— После взрыва я оказалась в груде камней. Левая рука была вся окровавлена. Слышала голос мужа, который звал меня по имени, — вспоминает Наталья.

Ее и мужа сильно изуродовало осколками. Женщина потеряла правый глаз. К счастью, дети были в подвале и не пострадали.

— У меня переломаны руки, все сухожилия сшиты. Сломана челюсть, сейчас тут пластина стоит. В моем теле еще миллионы осколков, — рассказывает переселенка из Мариуполя.

Сейчас семья во Львове. В клинике эстетической медицины пытаются осуществить заветную мечту женщины — красивой повести ребенка в первый класс.

Врачи говорят, что все возможно, нужно лишь немного времени.

— Наша задача сделать рубцы невидимыми и гладкими, чтобы Наталья наложила какую-то легкую косметику и и их вообще не было видно, — говорит врач-дерматовенеролог Александр Туркевич.

…29-летний морской пехотинец Илья Пилипенко из Винницы получил ожоги в танке, когда тот наехал на мину. На войну он пошел добровольцем.

— После взрыва я потерял сознание. Наш экипаж, три человека, оказался заперт в пламени. Но ранения получил только я. Остальные — легкую контузию, — говорит Илья.

По словам Александра Туркевича, рубцы и ожоги, которые получают люди на войне отличают от мирных. Поэтому приходиться подстраиваться под ситуацию, используя все многолетние наработки.

Руководитель проекта Неопалимые Максим Туркевич рассказал, что основные затраты покрывают партнеры в лице частных клиник, которые обеспечивают лечение. Это оплата труда медиков, стоимость препаратов и лазерных процедур.

Проект продлится до завершения войны.