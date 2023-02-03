В Україні стартував проєкт з естетичної медицини Неопалимі, що має нам меті допомогти українцям зцілити опіки і рубці, які вони отримали внаслідок російської агресії.

Як з’ясували журналісти Фактів ICTV, команда проєкту налагодила співпрацю з 15 приватними українськими клініками. По допомогу вже звернулося понад пів сотні постраждалих. Це військові, волонтери, цивільні – як дорослі, так і діти. Все лікування — безоплатне.

Зараз дивляться …38-річна Наталія Юхманова згадує, як 15 березня в гуртожиток Маріуполя, де вони ховалися від ворожих обстрілів, прилетіла авіабомба. – Після вибуху я опинилася в купі каміння. Ліва рука була вся закривавлена. Чула голос чоловіка, який кликав мене на ім’я, – згадує Наталя. Її і чоловіка сильно спотворило осколками. Жінка втратила праве око. На щастя, діти були в підвалі і не постраждали. – У мене переламані руки, всі сухожилля зшиті. Зламана щелепа, зараз тут пластина стоїть. У моєму тілі ще мільйони осколків, – розповідає переселенка з Маріуполя. Зараз родина у Львові. У клініці естетичної медицини намагаються здійснити заповітну мрію жінки – красивою повести дитину в перший клас. Лікарі кажуть, що все можливо, потрібно лише трохи часу. – Наше завдання – зробити рубці невидимими і гладенькими, щоб Наталя наклала якусь легку косметику і і їх взагалі не було видно, – каже лікар – дерматовенеролог Олександр Туркевич. Читайте також: Опіки та рубці війни: як стати пацієнтом проєкту з естетичної медицини Неопалимі …29-річний морський піхотинець Ілля Пилипенко з Вінниці дістав опіків у танку, коли той наїхав на міну. На війну він пішов добровольцем. – Після вибуху я знепритомнів. Наш екіпаж, три людини, виявився замкнений у полум’ї. Але поранення отримав тільки я. Інші – легку контузію, – каже Ілля. За словами Олександра Туркевича, рубці та опіки, які отримують люди на війні, відрізняються від мирних. Тому доводиться підлаштовуватися під ситуацію, використовуючи всі багаторічні напрацювання. Керівник проєкту Неопалимі Максим Туркевич розповів, що основні витрати покривають партнери в особі приватних клінік, які забезпечують лікування. Це оплата праці медиків, вартість препаратів і лазерних процедур. Проєкт триватиме до завершення війни.

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