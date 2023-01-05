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Опіки та рубці війни: як стати пацієнтом проєкту з естетичної медицини Неопалимі

5 Січня 2023, 09:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Український волонтерський центр у співпраці з МОЗ запустив новий благодійний проєкт Неопалимі. Його мета – забезпечити комплексне безкоштовне лікування українців, які отримали опіки і рубці в результаті військових дій для того, щоб відновити функціональність уражених частин тіла.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– В цілому в світі естетична медицина є платною послугою і коштує вкрай дорого, тому доступна далеко не всім нужденним. На сьогоднішній день вартість лікування одного пацієнта може перевищувати півмільйона гривень, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що команда проекту вже налагодила співпрацю з 12 клініками, де проходитимуть процес лікування українці, які таких послуг потребують, але не мають для цього фінансових можливостей.

Щоб стати пацієнтом проекту потрібно:

  • бути військовим/волонтером/добровольцем/цивільним/дитиною;
  • мати пошкодження шкіри (опіки або рубці) внаслідок військових дій;
  • мати підтвердження від лікаря/ ійськово-медичної комісії про отримання НЕпобутової травми,
  • звернутися в команду Неопалимі (Instagram, @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт) ;
  • або заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Відзначається, що кількість процедур лікування варіюється від тяжкості ушкоджень, але в середньому потрібно від 3 до 12 для досягнення позитивних результатів. При цьому вартість тільки однієї процедури (без урахування медикаментів) становить близько $1 000.

У повідомленні також говориться, що в рамках проєкту можуть бути прийняті на лікування близько 200 пацієнтів щомісяця.

Джерело
МОЗ
Теги
Благодійність Війна в Україні лікування опіки
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