Український волонтерський центр у співпраці з МОЗ запустив новий благодійний проєкт Неопалимі. Його мета – забезпечити комплексне безкоштовне лікування українців, які отримали опіки і рубці в результаті військових дій для того, щоб відновити функціональність уражених частин тіла.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– В цілому в світі естетична медицина є платною послугою і коштує вкрай дорого, тому доступна далеко не всім нужденним. На сьогоднішній день вартість лікування одного пацієнта може перевищувати півмільйона гривень, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що команда проекту вже налагодила співпрацю з 12 клініками, де проходитимуть процес лікування українці, які таких послуг потребують, але не мають для цього фінансових можливостей.

Щоб стати пацієнтом проекту потрібно:

бути військовим/волонтером/добровольцем/цивільним/дитиною;

мати пошкодження шкіри (опіки або рубці) внаслідок військових дій;

мати підтвердження від лікаря/ ійськово-медичної комісії про отримання Н Е побутової травми,

травми, звернутися в команду Неопалимі (Instagram, @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт

або заповнити реєстраційну форму за посиланням

Відзначається, що кількість процедур лікування варіюється від тяжкості ушкоджень, але в середньому потрібно від 3 до 12 для досягнення позитивних результатів. При цьому вартість тільки однієї процедури (без урахування медикаментів) становить близько $1 000.

У повідомленні також говориться, що в рамках проєкту можуть бути прийняті на лікування близько 200 пацієнтів щомісяця.