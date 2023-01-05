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Ожоги и рубцы войны: как стать пациентом проекта по эстетической медицине Неопалимі

5 января 2023, 09:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Украинский волонтерский центр в сотрудничестве с Минздравом запустил новый благотворительный проект Неопалимі. Его цель – обеспечить комплексное бесплатное лечение украинцев, получивших ожоги и рубцы в результате военных действий для того, чтобы восстановить функциональность пораженных частей тела.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В целом в мире эстетическая медицина является платной услугой и стоит крайне дорого, поэтому доступна далеко не всем нуждающимся. На сегодняшний день стоимость лечения одного пациента может превышать полмиллиона гривен, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что команда проекта уже наладила сотрудничество с 12 клиниками, где будут проходить процесс лечения украинцы, которые в таких услугах нуждаются, но не имеют для этого финансовых возможностей.

Чтобы стать пациентом проекта нужно:

  • быть военным/волонтером/добровольцем/гражданским/ребенком;
  • иметь повреждение кожи (ожоги или рубцы) в результате военных действий;
  • иметь подтверждение от врача/военно-медицинской комиссии о получении НЕбытовой травмы,
  • обратиться в команду Неопалимі (Instagram, @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт);
  • или заполнить регистрационную форму по ссылке.

Отмечается, что количество процедур лечения варьируется от тяжести повреждений, но в среднем требуется от 3 до 12 для достижения положительных результатов. При этом стоимость только одной процедуры (без учета медикаментов) составляет около $1 000.

В сообщении также говорится, что в рамках проекта могут быть приняты на лечение около 200 пациентов ежемесячно.

Источник
Минздрав
Теги
Благотворительность Війна в Україні лікування опіки
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