Ведущая британская благотворительная организация для беременных Tommy’s предупреждает, что пандемия может нанести физический ущерб будущим мамам, даже если они лично не заразятся Covid-19. Это же подтвердило и новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Placenta в соавторстве с учеными Манчестерского университета.

Международное исследование 115 мам, родивших во время пандемии коронавируса, показывает гораздо больше физических отклонений в плаценте (системе поддержки ребенка в утробе матери), чем врачи ожидали бы увидеть при беременности до 2020 года.

Уровень проблем с плацентой утроился среди матерей с Covid-19, но удвоился даже среди тех, кто дал отрицательный результат, что позволяет предположить, что эти изменения могут быть вызваны явным стрессом пандемии, а также самим вирусом.

Стресс во время беременности может привести к воспалению и функциональным изменениям плаценты, что может повысить риск беременности и иметь долгосрочные последствия для развития ребенка.

Хотя другие ученые также изучают влияние Covid-19 на беременность, это первое исследование, в котором более широко рассматривается стресс, связанный с пандемией, у будущих мам без вируса.

Исследование показало, что мамы, родившие во время пандемии, с большей вероятностью будут иметь клиническую депрессию и тревогу, а опрос 5 500 будущих родителей по всей Великобритании показал, что 9 из 10 чувствуют себя более тревожными из-за Covid-19.

В то время как одни были изолированы в условиях пандемии, другие столкнулись со стрессом из-за невозможности избежать опасной среды: почти половина беременных женщин не чувствовали себя в безопасности, выходя на работу.

Исследователи пришли к выводу, что и Covid-19, и стресс, связанный с пандемией, могут повлиять на плаценту, но необходимы более долгосрочные исследования, чтобы правильно оценить влияние пандемии на здоровье матери и ребенка.

Для получения хороших научных данных требуется время, а пандемия все еще разворачивается, поэтому, пока ученые продолжают работать над пониманием того, как это влияет на здоровье беременных, жизненно важно, чтобы будущие мамы получали психологическую и физическую поддержку, убеждена команда Tommy’s.